La Lega: "In arrivo 130 milioni per il tram in Val Brembana e il collegamento Bergamo-Dalmine" - BergamoNews

“Via libera al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per attuare il Pnrr. Fondi dedicati agli interventi di sviluppo e potenziamento di metropolitane, filobus e tramvie, insieme all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali”: lo dichiarano i parlamentari Bergamo della Lega: Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi, Alberto Ribolla, Roberto Calderoli, Toni Iwoby, Simona Pergreffi e Daisy Pirovano.

“Nella nostra provincia – spiega Simona Pergreffi capogruppo Lega in commissione Lavori Pubblici del Senato – sono in arrivo oltre 130 milioni di cui 80 milioni per il completamento EBRT Bergamo – Dalmine e 50 milioni per la linea tranviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo – Villa D’Alme. Un obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno del vice ministro al Mims Alessandro Morelli nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Un risultato concreto della Lega al governo per migliorare il trasporto rapido di massa”.

