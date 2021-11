Impresa Percassi realizzerà 4 edifici dello smart district UpTown a Milano - BergamoNews

Milano. Proseguono a ritmi serrati i lavori di realizzazione del nuovo lotto di residenza libera Feel UpTown, promosso da EuroMilano Spa all’interno dello smart district UpTown.

Dopo la conclusione delle opere prodromiche – scavi e opere di sostegno – il cantiere entra nel vivo: l’appalto per l’edificazione del progetto è stato assegnato a una storica azienda lombarda, Impresa Percassi Spa, che realizzerà come general contractor i quattro edifici componenti l’isolato in classe A. La commercializzazione, avviata da EuroMilano nel giugno del 2020 nonostante il momento di grande incertezza legato alla pandemia, ha già superato il 60% del volume di fatturato dei complessivi 317 appartamenti previsti: una conferma dell’alta qualità del progetto, che grazie a un ecosistema di servizi unico in tutta Milano, incontra le tendenze dell’abitare contemporaneo.

Nel quadrante nord ovest di Milano, grazie allo sviluppo sinergico e alla vicinanza di MIND e UpTown, sta sorgendo una nuova centralità urbana, che grazie al nuovo Feel UpTown si caratterizzerà ulteriormente per vivacità di funzioni e servizi. Il nuovo complesso – progettato dallo studio di architettura Labics e dallo studio di ingegneria SIO Engineering – sarà composto da quattro edifici disposti intorno a una grande corte verde, la quale offrirà uno spazio riservato di tremila metri quadri, progettato dal landscape designer Valerio Cozzi. Essa si aggiunge così ai 30 ettari di verde del parco di UpTown, con il quale si collega per mezzo di ampie scalinate aperte al passaggio pubblico.

Sotto il manto verde della corte centrale troveranno posto i servizi esclusivi per i residenti, accessibili da una scalinata pronta a trasformarsi in una piccola arena per eventi, spettacoli e momenti conviviali tra i residenti: piscina, palestra, area wellness e relax e spazio gioco bimbi attrezzato sono la risposta alle mutate richieste che emergono da un mercato in trasformazione. Ma non solo: un ampio e funzionale co-working, una sala cinema a uso esclusivo, un campo indoor per lo squash e conciergerie evolute, andranno a comporre un ecosistema di servizi unico e completo rendendo l’abitare confortevole e sicuro sotto tutti i punti di vista.

La progettazione degli spazi interni ed esterni assicura versatilità degli ambienti e soluzioni tecniche all’avanguardia nella tutela della sicurezza e della salute degli abitanti. Tutti gli appartamenti saranno dotati di trattamento aria con sistema VMC (ventilazione meccanica controllata che ricambia l’aria all’interno degli appartamenti), riscaldamento e raffrescamento a pavimento, ampie logge e terrazzi, giardini privati, in modo da favorire il più possibile la vita all’aria aperta.

Il progetto vede la presenza dei più diversi tagli abitativi, oltre a due ulteriori tipologie, volute fortemente da EuroMilano, per impreziosire ulteriormente il contesto e rispondere alle esigenze più attuali dell’abitare:

a) le ville urbane, appartamenti con giardino privato;

b) gli attici attrezzati con patio e vasca idromassaggio riscaldata.

“Siamo molto lieti di lavorare con Impresa Percassi – dichiara Attilio Di Cunto, amministratore delegato di EuroMilano – Si tratta di una realtà storica del settore, con una capacità di innovazione e un’affidabilità uniche. Come sempre, prima di assegnare l’appalto, EuroMilano ha realizzato una approfondita ricerca tra gli operatori e Impresa Percassi è la realtà che più ci ha convinto. Siamo sicuri che la collaborazione sarà proficua e che la qualità del risultato sarà all’altezza delle nostre aspettative”.

La fine dei lavori è prevista per l’estate 2023.

I DATI

– Superficie lorda di pavimento: 19939,73 mq di cui 1117,91 destinata a terziario commercio

– Superficie fondiaria 9508 mq

– Superficie uso pubblico 3670,97 mq

– Superficie costruita 71992,6 mq

– Cubatura 56465,46 mc

– Altezza edifici: A-B-C 39,65 m (11 piani) – D 23,65 m (6 piani)

– Numero appartamenti 317

– Importo appalto: euro 55.700.000,00

