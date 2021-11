Il tuo ambiente domestico può essere inquinato e magari non lo sai - BergamoNews

AirLibra: ti guida verso la soluzione di vivere in ambienti salubri ed ecosostenibili. Quando si parla di inquinamento, il riferimento più pensato un po’ da tutti è l’ambiente esterno. Gli ambienti esterni sono da sempre soggetti all’attenzione della gente, ma esiste una forma di inquinamento molto diffusa che riguarda, invece, l’interno degli edifici.

Per statistica oggi si vive oltre il 90% all’interno di ambienti chiusi e le fonti di inquinamento indoor inficiano sulla qualità della vita di chi occupa gli ambienti stessi.

Condizionatori, impianti umidificatori, impianti idraulici, arredamenti, polveri, materiali edili sono le normali fonti che rendono inquinato lo spazio in cui viviamo quando siamo negli ambienti chiusi.

Mai come oggi servono soluzioni che alzino gli standard qualitativi della vita che possiamo negli ambienti chiusi. Mai come oggi serve sicurezza. Ecco perché AirLibra viene riconosciuto come marchio di qualità e sicurezza.

AirLibra propone soluzioni che innalzano gli standard qualitativi degli edifici e degli ambienti in modo sostenibile.

La sostenibilità di queste soluzioni ed in quale misura contribuissero alla sostenibilità ambientale sono state analizzate secondo i rating internazionali più stringenti LEED, WELL e WELL Health and Safety.

COSA è LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è il sistema di valutazione della bioedilizia più diffuso nel mondo.

Disponibile per quasi tutti i tipi di edifici, LEED fornisce una struttura per edifici verdi, sani, altamente efficienti e convenienti.

LEED è per tutti i tipi di edifici e tutti gli edifici in fase di nuova costruzione, in allestimento ed in manutenzione a livello core e shell.

COSA è WELL e WELL Health and Safety

Il WELL Building Standard è un sistema di rating basato sulle prestazioni per misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell’ambiente costruito che hanno un impatto sulla salute umana e benessere, attraverso aria, acqua, nutrimento, luce, fitness, comfort e mente.

WELL è gestito e amministrato dall’International WELL Building Institute (IWBI), una società di pubblica utilità la cui missione è migliorare la salute e il benessere dell’uomo attraverso l’ambiente costruito.

WELL Health-Safety Rating per Facility Operations and Management aiuta gli edifici e le organizzazioni ad affrontare la salute, la sicurezza e il benessere del bene più prezioso: le persone.

Un’indicazione visibile di fiducia, il sigillo WELL Health-Safety comunica a tutti coloro, che entrano in uno spazio, che sono state adottate misure basate sull’evidenza e verificate da terze parti.

In altre parole, il sigillo WELL all’esterno significa che puoi sentirti più sicuro all’interno.

I prodotti AirLibra (di CMC Ventilazione) sono strumenti che completano la definizione di questa certificazione.

Siamo orgogliosi di presentare la forza di strumenti che funzionano in continuo ed in presenza di persone negli ambienti. La ricerca e lo sviluppo dei nostri laboratori hanno trovato soluzioni perfette per migliorare sempre più la qualità dell’aria negli ambienti.

AirLibra fonda l’efficacia dei propri prodotti alla perfetta vivibilità all’interno degli ambienti. Come? Agendo sull’abbattimento di:

– VOC (composti organici volatili)

– Particolato PM2,5 / PM10

– Formaldeide

– Allergeni

– Virus

– Batteri

– Muffe

– Odori

