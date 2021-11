Il cammino del Volley Bergamo, due successi preziosi che valgono la metà della classifica - BergamoNews

La stagione del Volley Bergamo è entrata nel vivo ed è tempo di tracciare un primo bilancio sul cammino delle ragazze di Lino Giangrossi. La nuova società che ha sostituito la Foppapedretti ha presentato al pubblico bergamasco la squadra rossoblù il 6 ottobre al Palazzetto di Bergamo. Da subito l’obiettivo della dirigenza orobica è stato chiaro: creare un roster giovane, in cui le tante ragazze Under possono crescere al fianco di giocatrici più esperte. Questo comporta un percorso lungo, fatti di alti e bassi prima di tornare a competere con le prime della classe ed esprimere tutto il potenziale di gioco.

Come ci aveva anticipato l’allenatore Giangrossi a inizio anno in un’intervista esclusiva, il budget con cui è stata costruita la rosa del Volley Bergamo è completamente diverso rispetto a quello di società che puntano alla vittoria dello scudetto. Per questo il primo traguardo da raggiungere è la salvezza, dopodiché si punterà a togliersi altre soddisfazioni.

L’avvio di stagione delle atlete che fanno divertire i tifosi al Palagnelli è stato tutt’altro che entusiasmante ma le vittorie arrivate nelle ultime settimane rendono positivo il bilancio del primo mese di campionato. L’esordio interno contro Trentino ha visto i padroni di casa cadere 3-1 di fronte a una formazione che si sta dimostrando poco competitiva. Le ragazze di Bertini non sono riuscite a vincere altre gare e si trovano a quattro punti in classifica.

Nella seconda giornata Sara Loda e compagne hanno issato bandiera bianca perdendo 3-1 contro Scandicci, una compagine di livello che sta lottando per le posizioni di vertice. La buona prestazione corale ha dato buoni segnali al coach, anche se è mancato qualcosa per conquistare punti pesanti con la terza forza del campionato.

Volley Bergamo manca l’appuntamento con la vittoria anche nella terza uscita ufficiale. Il 3-0 finale a favore di Monza racconta di una squadra che fa vedere buone trame di gioco ma paga qualcosa dal punto di vista caratteriale nei momenti cruciali del match.

Il 24 ottobre è la prima data da cerchiare in rosso sul calendario, giorno in cui la formazione di Giangrossi strappa i primi tre punti della stagione superando 3-1 Vallefoglia. Nonostante non abbiano messo in mostra un gioco brillante, le orobiche si sbarazzano di un’avversaria che sta faticando a misurarsi in una categoria come la Serie A1. La settimana successiva, domenica scorsa, è arrivata la prima vittoria per tre set a zero contro Casalmaggiore. Decisivi i ventisei punti di Khalia Lanier, gli undici punti a muro e la performance di squadra orchestrata da Isabella Di Iulio.

Il Volley Bergamo risale così la classifica assestandosi all’ottavo posto a quota sei punti e tira una boccata d’ossigeno. Ora sul suo cammino ci saranno Perugia, gara assolutamente da vincere prima del tour de force con Novara e Busto Arsizio.

