Franca Leosini, Iva Zanicchi o La scelta di Maria? La tv del 4 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 4 novembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del documentario “La scelta di Maria”. Attraverso scene di fiction, repertorio originale, interviste e animazione, l’opera racconta la vicenda politica, sociale e soprattutto umana che c’è dietro la nascita del Milite Ignoto. Maria Bergamas, madre di un fante italiano disperso sul fronte della Prima Guerra Mondiale, scelse tra undici bare con le salme di soldati non identificati quella del Milite Ignoto che venne poi tumulato il 4 novembre 1921 all’Altare della Patria dove, ancora oggi, esattamente dopo 100 anni, è vegliato senza sosta dai militari di tutte le armi che, a turno, rendono onore al soldato senza identità, simbolo di unità del paese.

RaiDue alle 21.20 proporrà “Quelli che il lunedì”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata con l’obiettivo di trattare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, non potendo non approdare anche al calcio. – Conducono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Che fine ha fatto Baby Jane? Si chiamava Rosa, era mia madre”. Franca Leosini, intervista in esclusiva Filippo Addamo, condannato nel 2000 come esecutore dell’omicidio della madre . Dal 2019 Filippo, scontata la pena, è un uomo libero.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “D’Iva”, show condotto da Iva Zanicchi. Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi.

Il suo è stato un percorso straordinario che dall’infanzia a Ligonchio l’ha portata a esordire giovanissima nelle balere romagnole, fino ad arrivare ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali: da Castrocaro al Festival di Sanremo (10 partecipazioni con quattro vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), dal Madison Square Garden di New York all’Olympia di Parigi.

Iva Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.10 “Jack Reacher – La prova decisiva”; su Rai4 alle 21.20 “Oxford Murders – Teorema di un delitto”; su La5 alle 21.05 “Partnerperfetto.com”; su Iris alle 20.55 “Viaggio in paradiso” e su Italia2 alle 21.10 “Blair Witch”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Caruso”. Enrico Caruso, il tenore che ha reso la lirica e la musica napoletana amate in tutto il mondo. A cento anni dalla sua scomparsa uno speciale per raccontare un mito: la povertà a Napoli, il successo in USA, i milioni – di dischi venduti e poi di nuovo a Napoli per morire davanti al suo mare.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “I segreti della Corona – I reali, l’aristocrazia inglese e il nazismo” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

