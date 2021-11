Effetto Covid: cala il fatturato delle aziende bergamasche, Brembo ancora in testa - BergamoNews

L’impatto negativo della pandemia si riflette sul fatturato delle aziende bergamasche dove il giro d’affari 2020 registra un calo rispetto all’anno precedente. È quello che emerge dall’edizione 2020 della ricerca sulle “Principali società italiane” a cura dell’Ufficio studi di Mediobanca.

Brembo continua a guidare la classifica delle principali società bergamasche. La compagnia italiana, leader mondiale nella produzione di impianti frenanti, è prima in termini di fatturato che ammonta a 2,209 miliardi, in calo rispetto ai 2,592 del 2019. A livello nazionale perde otto posizioni passando dal 70° posto alla posizione numero 78.

Segue SDF -Same Deutz-Fahr– con un fatturato di 1,146 miliardi di euro, in flessione rispetto a 1,268 miliardi, registrato nel 2019. “Nel dettaglio – ha spiegato nell’annuale report il consigliere delegato Lodovico Bussolati -, nel corso dell’esercizio 2020, SDF ha registrato un fatturato di 1.146 milioni di euro, in flessione del 9,6% rispetto al 2019 e un EBITDA del 9,48% in miglioramento del 1,1%, conseguendo un utile netto pari a 39 milioni di euro. In particolare, il decremento contenuto del fatturato è correlato, in prevalenza, alla chiusura, prolungata per due mesi, della sede centrale di Treviglio. Una decisione precauzionale, quella di chiudere la nostra principale fabbrica di produzione, in controtendenza con quanto avveniva allora sul territorio bergamasco e volta a garantire la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. Una scelta consapevole e coraggiosa che riteniamo sia stata utilissima a contenere in maniera più che consistente i casi Covid-19 nel nostro personale”.

Sullo scalino più basso si conferma Radicifin, leader nei business della chimica, dei tecnopolimeri, delle fibre e dei non tessuti, che ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato di 1,019 miliardi di euro, in calo del 6,7% rispetto a 1,092 miliardi del 2019.

Questo il podio delle società industriali bergamasche che ricalca le posizioni dell’edizione scorsa.

Scende sotto il miliardo SanPellegrino, storico marchio delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, che ha chiuso il 2020 con 3,5 miliardi di bottiglie prodotte e un fatturato di 884 milioni di euro. “I risultati sono stati influenzati, soprattutto in Italia, della contrazione dell’horeca legata al calo dei consumi, durante il lockdown imposto dall’emergenza Covid-19”, ha sottolineato in una nota, l’amministratore delegato Stefano Marini.

Segue il produttore di tubi Dalmine che ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 768 milioni di euro. “Un risultato non indifferente” ha sottolineato Riccardo Brevi, componente del Cda di Dalmine Spa e direttore Amministrazione e Finanza. Un risultato che è stato condiviso anche con quanti lavorano in Tenaris Dalmine con un premio in denaro. Un premio consistente: 6.789 euro agli operai, 7.175 euro per gli impiegati e 6.769 euro per i quadri.

Sempre in ambito provinciale al sesto posto troviamo la Siad, uno dei principali gruppi chimici italiani con 70mila clienti nel mondo e 2mila dipendenti, leader nella produzione e commercializzazione di gas per il settore industriale, medicale, alimentare, chimico, farmaceutico, meccanico, con un valore del fatturato di 692 milioni di euro nel 2020, di poco inferire ai 700 milioni del 2019.

Sale in settima piazza Heineken Italia con 586 milioni di euro contro 626 milioni del 2019. Scende in ottava posizione Schneider Electric con ricavi che passano dai 684 milioni di ricavi del 2019 ai 584 del 2020. Al nono posto troviamo Volvo Group Italia con un giro d’affari che scende a 550 milioni di euro dai 616 milioni del 2019. Con 521 milioni di euro Italmobiliare sale in decima posizione. Seguono Zanetti, Polynt, Italcementi, BB Holding, Covestro e Kiko.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!