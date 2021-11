Brembo completa l'acquisizione di J.Juan, freni per motociclette - BergamoNews

Brembo ha annunciato giovedì di aver completato l’acquisizione di J.Juan, azienda spagnola attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette.

L’esborso complessivo per l’operazione è stato di 73 milioni di euro, pagato utilizzando la liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili, che si completeranno nei prossimi 80 giorni lavorativi.

Con l’operazione, Brembo prosegue il proprio percorso per diventare un autorevole Solution provider. L’acquisizione di J.Juan permette infatti al Gruppo di completare l’offerta di soluzioni per l’impianto frenante della moto e di ampliare la propria famiglia di brand per un settore in espansione.

Juan è stata fondata nel 1965, ha sede a Gavà (Barcellona) e opera con tre stabilimenti in Spagna e uno in Cina che producono in particolare tubi freno, componente strategico per la sicurezza dell’impianto frenante e che integrerà l’attuale gamma di prodotti Brembo per le due ruote.

“Siamo orgogliosi di accogliere J.Juan nel Gruppo Brembo – ha dichiarato Alberto Bombassei, Presidente di Brembo -. Questa operazione è in linea con la nostra strategia globale e segue la recente acquisizione di SBS Friction in Danimarca. Continuiamo a investire con l’obiettivo di consolidare il core business della moto. L’ingresso di J.Juan è per noi una grande opportunità, perché rafforza il nostro posizionamento di azienda sempre più orientata a proporre ai clienti soluzioni complete, integrate e di qualità”.

“Siamo lieti di entrare nel Gruppo Brembo”, ha dichiarato José Luis Juan, amministratore delegato di J.Juan. “L’operazione ci consentirà di far parte di un’azienda forte di una solida presenza globale, che supporterà lo sviluppo di J.Juan e la crescita di tutti i nostri collaboratori a beneficio dei clienti”.

J.Juan

J.Juan è un’azienda familiare multinazionale con sede a Gavà (Barcellona), leader mondiale nello sviluppo e produzione di tubi freno in treccia metallica. J.Juan è inoltre attiva nella produzione di componenti di sistemi frenanti per il settore delle motociclette, in particolare per il segmento Trial.

Il Gruppo è costituito da quattro società, di cui tre in Spagna e una in Cina. Opera con due stabilimenti a Gavà e uno a San Cugat (Barcellona), oltre a uno a Jiaxing (provincia di Zhejiang). Il fatturato 2020 è stato di circa € 60 milioni, con un Ebitda pari a circa il 17%. L’azienda si avvale della collaborazione di circa 580 persone.

Brembo SpA

Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale – di autovetture, motocicli e veicoli commerciali – di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e altri componenti per il settore racing.

Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 500 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 26 siti produttivi e sedi commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 11.000 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2020 è pari a € 2.208,6 milioni (31/12/2020). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction e opera anche attraverso il marchio AP Racing

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!