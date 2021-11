Bergamo 900 apre i battenti: il convento di San Francesco diventa polo museale - BergamoNews

Bergamo. Il Comune di Bergamo, il Museo delle storie di Bergamo, e la Fondazione Banca Popolare di Bergamo inaugureranno sabato 6 novembre “Bergamo 900”, un nuovo museo dedicato al XX Secolo, un cantiere di storie che racconta il Secolo breve partendo dal territorio.

Un museo in quattro sezioni per quattro chiavi di lettura del ’900 – I fatti, I luoghi, La Vita, Le voci – un vero e proprio mondo narrativo indagato attraverso fonti audiovisive, fotografiche, documentarie, orali e materiali.

Quasi 100 anni di mutamenti, rivoluzioni, movimenti che i visitatori potranno ripercorrere in quattro sale, un percorso multimediale tra i cambiamenti economici, politici, culturali, sociali della città e del territorio del XX Secolo.

Come ha commentato Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura: “Bergamo 900 ha il pregio di rappresentare la storia di Bergamo in un modo straordinariamente inedito. Il nuovo allestimento museale è un esperimento che coinvolgerà tutti noi in modo personale, con il bagaglio di ricordi individuali, proiettandoci nella grande Storia e calando le nostre vicende soggettive negli incessanti e multiformi movimenti del secolo scorso, in un continuo rimando tra i grandi eventi e il loro riverbero a livello locale”.

Il progetto Bergamo 900 nasce nel 2017 grazie alla sinergia con il Comune di Bergamo e la Fondazione Banca Popolare di Bergamo, ed è il frutto di un lavoro coordinato da Roberta Frigeni e Lia Corna, rispettivamente direttrice e curatrice del Museo delle Storie, un museo storico diffuso su più sedi che racconta l’evoluzione della città e del territorio, dall’epoca romana al XX secolo.

“Bergamo 900”, un nuovo museo dedicato al XX Secolo

In apertura dell’incontro, il Sindaco Giorgio Gori ha sottolineato che “Bergamo 900 rappresenta l’ennesimo passo nel processo di rinnovamento intrapreso ormai qualche anno fa dal Museo delle storie di Bergamo e ci consente di completare la panoramica sulla storia degli ultimi 500 anni per quel che riguarda la nostra città e il nostro territorio”.

Il nuovo museo Bergamo 900 arricchisce quindi l’offerta culturale del convento San Francesco che da oggi si configura, insieme al Museo della fotografia Sestini e l’ala dedicata alle mostre temporanee, come un vero e proprio polo museale.

“Bergamo 900 non sarebbe mai stato realizzato senza il prezioso contributo della Fondazione Banca Popolare di Bergamo, che desidero ringraziare della sensibilità e dell’attenzione sempre dimostrate alla vita culturale della nostra città – ha evidenziato Gori – . Si aggiunge così un altro tassello significativo in vista dell’appuntamento 2023 con Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura”.

Durante il suo intervento, Roberta Frigeni, Direttore Scientifico del Museo delle storie di Bergamo, ha spiegato: “Da oggi Bergamo avrà un Museo che offre piste di indagine per leggere il Novecento attraverso fonti audiovisive, fotografiche, documentarie, orali e materiali. Le forme narrative scelte e le soluzioni allestitive adottate vogliono stringere una comunicazione privilegiata con e giovani generazioni, affinché possano conoscere i fatti, i luoghi, la vita e le voci della Bergamo del ‘900″.

I Fatti è il titolo della prima sezione del nuovo museo, otto video clip per otto grandi snodi del ‘900: La Dalmine e il decollo industriale; I fratelli Calvi in Trincea; Dalla grande guerra al fascismo: Antonio Locatelli; Bergamo dalla Resistenza alla Repubblica; il modello Lombardini e il boom economico; Una Chiesa “globale”: Papa Giovanni e il Concilio; la Filati Lastex: un caso di lotta operaia; L’ambiente in pericolo: il caso atrazina.

La seconda sezione è dedicata a I Luoghi della città e della provincia di Bergamo. Una grande mappa multimediale che disegna la geografia del territorio, con 7 postazioni interattive per selezionare i luoghi iconici del nostro territorio e riviverne la storia: 87 punti di interesse tra edifici, luoghi di aggregazione e sistemi di viabilità, le aree propulsive dell’economia del Novecento, le grandi infrastrutture, l’evoluzione urbana e la nascita di nuovi quartieri popolari, i luoghi della cultura e del tempo libero, dell’assistenza e della sanità. Infine la guerra, tra edifici simbolo del regime fascista e storie della Resistenza.

La terza sala è intitolata Le Voci, 23 box di oggetti iconici che evocano le storie della vita di Bergamo ma che spesso hanno conquistato una dimensione nazionale e internazionale. Ad accompagnare gli oggetti, le voci di “testimonial” d’eccezione, come Giacomo Agostini e Bruno Bozzetto, e di protagonisti del secolo che rivivono attraverso interviste di repertorio, come il cardiochirurgo Lucio Parenzan, i campioni sportivi Walter Bonatti e Felice Gimondi, gli esponenti della cultura Giacomo Manzù, Gianandrea Gavazzeni ed Ermanno Olmi.

Infine, nella quarta sala di Bergamo 900 è esposta un’imponente linea del tempo, in cui sono narrati decenni di cambiamenti della Vita a Bergamo e provincia nel 900. Le fotografie testimoniano l’evoluzione dei costumi di donne e uomini tra dimensione privata e collettiva, mentre le loro storie si possono leggere sulle prime pagine de L’Eco di Bergamo, da sfogliare dal 1900 al 1999 grazie ad una postazione multimediale.

Conclude Roberta Frigeni: “Bergamo 900 è pensato come un “Cantiere di storie”, un museo sempre in progress che promette continui sviluppi, dialoghi, approfondimenti e nuove attività rivolte alle scuole”

Bergamo 900 sarà aperta al pubblico sabato 6 novembre alle 11.30. Per l’occasione sarà garantita l’apertura gratuita fino alle 22. Successivamente, per i primi mesi di apertura, il biglietto promo ”Speciale apertura” sarà offerto al costo di 7 euro (ridotto 5 euro, gratuito fino a 18 anni).

Info: Bergamo900.

