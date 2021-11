"Vietata la vendita di alcolici nel giorno della partita: ma che senso ha? - BergamoNews

La signora Gabriella ci scrive, stupita e sfavorevolmente impressionata dal divieto totale di vencdere alcolici anche nei supermercati il grionod ella partita dell’Atalanta contro il Manchester.

Spett.le Redazione,

Oggi (martedì 2 novembre, ndr) mi sono recata in un supermercato per comprare alcune cose, tra cui un buon vino, dato che sarebbe venuta a cena mia figlia con suo marito e non avevo neanche una bottiglia per accompagnare il cibo.

Ho trovato la corsia sbarrata e mi è stato detto che si trattava di un’ordinanza comunale che vietava la vendita di alcolici. Sono rimasta esterrefatta e mi sono chiesta il senso di tale decisione.

Si trattava di non bere nel giorno dei morti? O di evitare eccessi in vista di una partita di calcio particolarmente preoccupante?

Le supposizioni si susseguivano nella mia mente, ma nessuna mi sembrava avesse un minimo di razionalità.

Non ho trovato risposta, se non un goffo tentativo di mettere un bel vestitino in tono con la commemorazione dei defunti o con la sconsiderata decisione di permettere l’affollamento dello stadio con tanti britannici arrivati da uno Stato con gravi problemi di pandemia.

Ricordo nel 2020 un’altra partita, altri festeggiamenti che forse hanno contribuito alla strage che Bergamo ha subito in quel periodo.

Proprio in quel marzo 2020 ho perso mio marito ucciso dal Covid.

Stasera un bicchiere di vino con mia figlia sarebbe stato un modo per soffocare il dolore, forse più di crisantemi lasciati su una tomba, ma… c’è un’ordinanza!

Cerco spiegazioni per questo strano divieto, ma non ne trovo (per tifosi sfegatati, se questo è il motivo, ci sono tanti modi di procurarsi alcolici).

Sempre più mi sfugge il senso di certa politica!

Cordiali saluti

