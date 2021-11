“Un’emozione incontenibile”: il gruppo teatrale dei Salesiani è tornato in scena - BergamoNews

Sabato 23 ottobre si sono svolti gli Open Day della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio, un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli, una risposta alle sempre nuove esigenze educative, al passo coi tempi dal 1892.

In attesa dei prossimi appuntamenti, in agenda per sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre, proponiamo un articolo sullo spettacolo allestito dal Gruppo Teatro della Scuola Superiore, un gruppo di allievi, guidato dal professor Lodovico Zana, coadiuvato anche da alcuni ex allievi, che con passione e professionalità venerdì 1 ottobre ha messo in scena sul palco del Teatro Nuovo di Treviglio “Non è tutto nobile quello che è nobile”, lo spettacolo che ha coronato il loro grande impegno, come racconta Valentina.

Per conoscere le nostre attività e la nostra offerta formativa, prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai prossimi Open Day, un’opportunità in più per conoscere la nostra Scuola: maggiori informazioni al link https://openday.salesianitreviglio.it/open-day/

Ed ora lasciamo la parola a Valentina.

Teatro Nuovo di Treviglio, 1 ottobre 2021. 18 mesi. Ripeto: 18 mesi! Sicuramente il maestro Strehler si congratulerebbe con il prof. Zana per il tempo impiegato a preparare questo spettacolo. E, sempre se potesse, darebbe la mano al suo collega trevigliese, una volta calato il sipario. Be’, abbassiamo ora un po’ le ali e conteniamo la vanità e la superbia dei premi Oscar perché, in realtà, è con grande umiltà che il gruppo teatrale dei Salesiani mette in scena da anni spettacoli teatrali su testi del proprio pigmalione, il prof. Zana appunto. La serata del 1° ottobre 2021 è stata magica nel vero senso della parola, perché è stata davvero una magia riuscire finalmente a recitare in un teatro, con un pubblico, come se, fuori, in questi abominevoli 18 mesi, nulla fosse successo. È stata magica perché ha rappresentato per trenta ragazzi la realizzazione di un grande sogno al termine di un percorso di formazione, quello che la pandemia ci ha costretti a vivere alla nostra giovane età. Volevamo a tutti costi mettere in scena questo spettacolo e nessuno di noi si è mai arreso all’idea di non poterlo fare, neppure nei mesi più bui della primavera del 2020. Il teatro, è il caso di dirlo, ci ha salvati dalla disperazione della nostra solitudine. Gli appuntamenti settimanali in streaming sono stati la nostra finestra aperta tra le mura delle nostre case sbarrate. C’è voluto molto coraggio per non mollare… Ecco perché, quando il sipario si è alzato e le luci si sono accese, forse qualcuno in prima fila avrà sentito il rumore dei nostri denti che battevano e delle nostre gambe che tremavano. Non era la paura di sbagliare le battute, ma un’incontenibile emozione, una voglia di gridare a tutto il mondo che finalmente eravamo liberi e che ce l’avevamo fatta! Credo che agli spettatori sia passato questo messaggio. È andata in scena la passione, i nostri personaggi erano ancora più veri perché interpretati con incredibile entusiasmo. La commedia è piaciuta molto, grazie anche all’impareggiabile contributo di alcuni famosi ex allievi che non hanno voluto rinunciare al piacere di recitare per la loro cara e vecchia scuola. Esilarante la storia del conte Sirio, nato nobile di sangue e d’animo, ma tombeur de femme dopo la perdita della moglie, il quale scopre all’improvviso di avere sette figlie illegittime, presunto frutto di fugaci avventure amorose, sagacemente coperte dal fidatissimo maggiordomo Ambrogio, unico depositario delle 1394 scappatelle del padrone. Solo una in realtà è la figlia naturale, complice con sei amiche di un astuto piano per sistemarsi tutte nella lussuosa dimora del nobile. Alla fine, come sempre, la verità verrà a galla e i sentimenti nobili, nobili nella sostanza e non nella forma, vinceranno: il conte si ricongiungerà con l’unico amore della sua vita, la madre di sua figlia, sfiderà il bigottismo della sorella e del cognato, ancorati ad un passato che più non può tornare, e adotterà le sei fanciulle ree confesse di aver approfittato della sua generosità. Anche l’irreprensibile figlio legittimo del conte, senza altre passioni se non la paleontologia, cederà all’amore della sua segretaria Elda. Cala il sipario sulla finta nobiltà, quella dei marchesi Tavanazzi di San Sepolcro con la loro ipocrisia, quella della baronessa Cosinovic con il suo disperato tentativo di riscatto. La vera nobiltà è cosa ben diversa…

Spente le luci della ribalta, noi tutti vogliamo che si riaccendano il prossimo anno. Lavoreremo sodo e metteremo ancora una volta tutta la nostra passione in ciò che faremo. “Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso…” (Gigi Proietti).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!