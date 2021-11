Tre nuovi specialisti all’oculistica di Habilita San Marco: “Ecco i nostri servizi” - BergamoNews

Bergamo. In Habilita San Marco di Bergamo il servizio di Oculistica è storicamente uno di quelli più richiesti e apprezzati dall’utenza. A partire dallo scorso mese di settembre questo servizio è stato potenziato con l’innesto di tre nuovi specialisti che arricchiscono le competenze e permettono una riduzione dei tempi d’attesa. Abbiamo chiesto al Dr. Giovanni Fumagalli di presentarci nel dettaglio la proposta attualmente presente nel Poliambulatorio di piazza della Repubblica 10 a Bergamo. “Il servizio di Oculistica di Habilita San Marco Bergamo – spiega il Dr. Fumagalli – è operativo da 15 anni e nel corso del tempo è andato rafforzandosi e affermandosi grazie alla sua qualità e puntualità. Dallo scorso settembre abbiamo inserito tre nuovi professionisti per arricchire la proposta per i pazienti che necessitano di una consulenza oculistica. Si tratta del Dr. Enrico Bisante, della Dr.ssa Michela de Capitani e del Dr. Daniele Marchina. Tre nuovi ingressi che permettono di ampliare la competenza a disposizione dell’utenza. Ognuno di loro ha delle professionalità specifiche, e questo ci ha consentito di offrire un servizio differenziato che copre anche settori come l’oculistica pediatrica, il glaucoma (la cui richiesta è sempre particolarmente alta), i trattamenti laser, le diagnostiche sulla retina con esami con l’OCT (esame a scansione sulla retina per la diagnosi delle maculopatie o delle patologie retiniche). In Habilita San Marco di Bergamo possiamo così offrire delle consulenze particolarmente qualificate, diagnosi precise e proporre terapie adeguate”.

Perché è importante non rimandare il controllo della vista?

“L’Oculistica è una branca della medicina un po’ particolare sotto il punto di vista della prevenzione. Tutte le malattie croniche oculari segnalano la propria presenza quando sono già in fase avanzata. Quindi la prevenzione è importantissima. Noi consigliamo sempre delle visite periodiche. Dopo i 40 anni è importanti farsi controllare con regolarità una volta all’anno, e anche per ciò che riguarda le visite pediatriche il consiglio è quello di fare una visita di controllo poco prima dell’età scolare. Anche nei bambini che danno l’impressione di vedere molto bene può essere utile una valutazione approfondita della capacità visiva di ogni occhio per individuare eventualmente l’insidia di occhi pigri: si tratta di un problema che dopo le scuole elementari potrebbe peggiorare. In questo senso ci aiutano molto i nostri colleghi pediatri che effettuano un importante lavoro di screening, però una visita oculistica permette di indagare con più precisione. Direi che ogni persona, anche se non si manifestano particolari segnali di patologie o fastidi, si potrebbe sottoporre ad una visita oculistica per evitare problemi oculari che, se presi tardi, potrebbero essere difficilmente rimediabili”.

Oltre alla competenza di professionisti qualificati, in Habilita San Marco è presente anche una strumentazione all’avanguardia?

“In Habilita San Marco Bergamo possiamo vantare la presenza di strumentazioni tecnologicamente avanzate. Sia nel campo diagnostico che in quello terapeutico abbiamo la possibilità di offrire servizi qualitativamente elevati grazie all’utilizzo di apparecchiature d’avanguardia realizzate da aziende leader in questi settori. Ricordo poi che noi al San Marco abbiamo un centro per la chirurgia refrattiva, ovvero la chirurgia che elimina i difetti visivi attraverso l’utilizzo del laser. Qui viene utilizzata una macchina dotata di una tecnologia avanzata che consente di eliminare i difetti visivi in modo definitivo”.

Per informazioni e prenotazioni

T 0354815515

habilita.it

