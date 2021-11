Storia di una famiglia perbene, Muti prova Aida o Il cacciatore? La tv del 3 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 3 novembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Old Man & the Gun”.

Forrest Tucker ha 78 anni ed è un rapinatore di banche non riesce che non riesce a rinunciare al proprio passatempo preferito: organizzare rapine. A dargli la caccia in perenne inseguimento c’è l’investigatore John Hunt, che nonostante voglia acciuffarlo è anche affascinato dal suo carisma. Durante le sue continue rapine e fughe improvvisate, Tucker fa la conoscenza di una donna, Jewel, che suo malgrado si innamora di un ladro impenitente.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la fiction “Storia di una famiglia perbene”. 1985. Bari Vecchia. Due famiglie sono da sempre contrapposte: De Santis e Straziota, pescatori e contrabbandieri, vinti e vincenti. Maria e Michele si incontrano sfidando quest’odio, ed il loro legame si nutre anche della speranza di realizzare i propri sogni e passioni: lo studio, la musica. Attraverso il loro non facile amore assistiamo così alla riscrittura di un destino che sembrava già segnato.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la fiction “Il cacciatore”. Saverio è impegnato nella caccia al boss Pasquale Cuntrera, assieme a Nicola Calipari. I due scoprono tracce del latitante nel Sud della Spagna e vi si recano immediatamente.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Italia1 alle 21.20 spazio a “Honolulu”, il programma comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. I conduttori, oltre a presentare monologhi, battute, colpi di scena e sorprese a non finire dei tanti comici al debutto e dei veterani esperti della risata, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in esilaranti sketch.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Captive State”; su La5 alle 21.05 “The Twilight saga – Breaking dawn – Parte 1”; e su Iris alle 20.55 “Shutter island”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “Muti prova Aida”. Magistrale retroscena dell’Aida di Verdi, un percorso formativo che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana. Il programma attraversa in 8 puntate i 4 atti dell’opera, concentrandosi sui momenti chiave del dramma, attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “Ma come fa a far tutto?”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

