Si amplia il pronto soccorso: 3 milioni per migliorare l'ospedale di Lovere - BergamoNews

Lovere. Il sindaco di Lovere Alex Pennacchio annuncia una buona notizia per i loveresi, ma anche per l’intera popolazione dell’alto Sebino. “Il direttore generale di Azienda ospedaliera Bergamo est Francesco Locati ha confermato nei giorni scorsi lo stanziamento, a favore dell’Ospedale di Lovere, di circa 3.000.000 di euro per investimenti strutturali e per l’ampliamento dei servizi offerti alla popolazione”.

Nello specifico, per l’anno 2022, sono previsti i seguenti investimenti:

1.500.000 euro per l’efficientamento energetico del Presidio e l’ampliamento del Pronto Soccorso;

1.143.000 euro per l’adeguamento degli impianti, in particolare quello antincendio, e per la predisposizione degli interventi sulla climatizzazione;

270.000 euro per l’acquisto di un nuovo mammografo digitale.

Il primo cittadino aggiunge: “Sono stati inoltre investiti recentemente 120.000 euro per l’acquisto di nuove attrezzature di ultima generazione quali: un nuovo ecografo e una nuova colonna laparoscopica 4K che permetterà di effettuare interventi chirurgici con margini di accuratezza ed efficacia ancora più ampi”.

Nel ringraziare il direttore Locati e l’Asst, l’amministrazione comunale “auspica un’ulteriore intensificazione degli sforzi in essere per assicurare il potenziamento dell’organico del personale, a garanzia dei numerosi servizi erogati quotidianamente a tutta la popolazione del comprensorio sebino-camuno”.

