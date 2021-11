“Nonni atalantini allo stadio”: il concorso di Seriana Edilizia - BergamoNews

Bergamo. Quante volte la domenica pomeriggio, percorrendo viale Giulio Cesare diretti verso il Comunale, davanti a noi camminava un simpatico nonno con il suo cuscinetto, la sciarpa nerazzurra intorno al collo e, spesso, una piccola radiolina sotto il braccio per conoscere gli altri risultati?

Chiunque sia avvezzo allo stadio, conosce bene questa immagine.

Con la pandemia degli ultimi anni, come sappiamo, lo stadio, come tutti gli altri passatempi, è venuto meno e anziani, oltre ad essere soggetti particolarmente a rischio, sono tra coloro che hanno maggiormente sofferto l’isolamento. La solitudine per un tempo così lungo è stata molto faticosa.

Seriana Edilizia, da azienda bergamasca, conosce sia la durezza degli ultimi anni per il territorio che l’attaccamento alla squadra cittadina. È per questo motivo che ha deciso di indire un concorso per regalare dei biglietti delle partite casalinghe dell’Atalanta ai nonni di città a provincia.

Proprio come i vincoli che progetta e installa che sono forti, robusti ed hanno il compito di preservare l’ambiente circostante, la presenza dei nonni nella vita di tutti noi è un importantissimo valore per la crescita e lo sviluppo della società.

Michele e Mirko Assolari, Francesca Lorenzi e Sorina Cristescu, titolari dell’azienda, spiegano che hanno deciso di creare questo concorso per “Ricordare e ringraziare i nonni bergamaschi per il sostegno offerto instancabilmente ai propri cari e alla comunità tutta. Il loro amore e la loro presenza sono un dono prezioso per tutti, non solo per le proprie famiglie”. Il loro ruolo di custodi della memoria vale anche per la storia nerazzurra. I nonni atalantini sono quelli che oggi vanno allo stadio a vedere la loro squadra giocare come una delle prime delle classe, ma che sono anche in grado di raccontarvi di quando negli anni ottanta si giocava il campionato di serie C o di quando nel 63 si vinse la Coppa Italia.

Come partecipare

Il grazie espresso da Seriana Edilizia può essere replicato anche da tutti i cittadini segnalando il concorso ai propri nonni in modo tale che possano partecipare al concorso o facendogli una sorpresa ed iscrivendoli direttamente. I “nonni” partecipanti dovranno essere nati prima del 1° gennaio 1952, essere residenti a Bergamo e provincia ed essersi stati abbonati alla stagione 2019/20.

Le iscrizioni potranno essere inviate tramite form sul sito dell’azienda (https://www.serianaedilizia.it/concorso-nonni-atalantini-allo-stadio/ ) fino all’1 dicembre 2021, corredate del proprio nominativo, recapito e carta di identità.

L’estrazione dei vincitori avverrà il giorno 9 dicembre alle ore 11. Gli estratti verranno scrutinati nei due giorni seguenti per valutare la conformità ed in seguito verranno annunciati gli 11 vincitori

In palio ci sono due biglietti per undici partite casalinghe dei nerazzurri. I nonni vincitori potranno portare con loro allo Gewiss Stadium chi desiderano: un nipote, il marito o la moglie, un amico… a loro la scelta.

Seriana Edilizia

Seriana Edilizia è azienda leader nell’edilizia antisismica. Il suo team, che oggi conta 80 persone, individua e realizza le migliori soluzioni antisismiche altamente performanti per edifici prefabbricati in calcestruzzo. Da circa un anno ha introdotto nel proprio core business anche il ramo residenziale, proponendosi al mercato con il consueto approccio di affiancamento 360°.

Per ogni commessa viene realizzata un’analisi di vulnerabilità e di fattibilità; un team di ingegneri specializzati si occupa del progetto in tutte le sue parti, comprese quella amministrativa e burocratica.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!