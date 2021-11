Nessun treno per un mese da Bergamo per Milano Centrale, i pendolari: "Noi, tagliati fuori" - BergamoNews

Bergamo. Trenord ha annunciato lavori sul nodo ferroviario di Milano che impone uno stop del collegamento tra Bergamo e Milano Centrale tra il 9 novembre e il 3 dicembre.

Il Comitato Pendolari denuncia la decisione e chiede che “I Comitati pendolari vengano preventivamente notificati dall’assessore regionale e dal suo team, come avveniva fino al 2018. Chiede che i rappresentanti regionali dei viaggiatori vengano notificati di questa decisione e che vengano effettuati annunci vocali per tempo sui treni. Siamo in una dura ripresa e per oltre un mese fare in modo che tutti i treni da Bergamo a Milano Centrale si fermino e ripartano da Lambrate vuol dire che Bergamo sarà l’unico capoluogo di provincia in Lombardia a non avere più alcun collegamento diretto con la stazione Centrale di Milano. Nel mese che precede il Natale, di fatto, si complica non poco la vita di pendolari, cittadini, studenti, turisti e di tutti i lavoratori che magari in Centrale ci vanno per prendere un treno Alta Velocità”.

Il Comitato Pendolari continua: “Si pensa a collegare Bergamo con Orio al Serio, terzo aeroporto nazionale, ma non si sospende per un mese un collegamento diretto con Milano Centrale. E non si dica che c’è la metropolitana che collega le due stazioni. Provate a spiegarlo a quanti arrivando alla stazione Centrale di Milano da Firenze, Roma, Venezia e non troverà treni per Bergamo. Provate a spiegatelo a chi avrà due valigie da trascinare per sottopassi, scale mobili non funzionanti e dovrà pure pagare 2 euro di biglietto Atm in più. Denunciamo il pessimo servizio lombardo a livello ferroviario che è servito per Bergamo”.

Il consigliere regionale Niccolò Carretta di Azione afferma: “Che cosa ci vuole a portare un briciolo, dico un briciolo, di rispetto in più?”.

