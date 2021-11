Mercoledì grigio e piovoso, con nevicate in quota - BergamoNews

Dopo la splendida giornata di martedì, come proseguirà il mese di novembre? Risponde Francesco Sudati col bollettino del Centro Meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Correnti molto fredde di origine polare scendono di latitudine dal Circolo Polare, percorrendo il vicino Atlantico, alimentando una vasta circolazione depressionaria che abbraccia gran parte d’Europa. In seno a tale circolazione un intenso sistema frontale interessa nuovamente la Lombardia con fenomeni abbastanza diffusi e nuove nevicate sull’arco alpino.

Mercoledì 3 novembre 2021

Tempo Previsto: Rapido peggioramento con aumento della copertura nuvolosa già dall’alba, accompagnato dalle prime precipitazioni a cominciare dalle Prealpi, dalle zone pedemontane prealpine e Appennino, in successiva estensione a tutta la regione nel corso della mattinata o primo pomeriggio. Breve pausa asciutta lungo le pianure nel corso del pomeriggio, seguita da rovesci e qualche colpo di tuono in serata. Accumuli abbondanti tra le Prealpi, e le zone pedemontane. Nevicate sui rilievi alpini e prealpini a quote superiori ai 1400/1600 metri, ma con quota neve in calo in serata lungo il settore alpino prossimo al confine con la Svizzera.

Temperature: Minime in aumento e comprese tra +7/9 °C. Massime in calo e comprese tra +11/+13 °C.

Giovedì 4 novembre 2021

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino ancora precipitazioni sulle zone alpine e prealpine, specialmente orientali, nonché pianure tra bresciano e mantovano, con nevicate oltre 1500/1700 metri, ma con la tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata e miglioramento dal pomeriggio. Altrove schiarite già nella prima parte della giornata con ampi spazi soleggiati nel corso del pomeriggio. Possibili banchi di nebbia all’alba e alle prime ore del mattino sulla Pianura Padana occidentale.

Temperature: Minime in lieve calo ad ovest e comprese tra +4/6 °C, stazionarie ad est. Massime in aumento e comprese tra +14/+17 °C.

Venerdì 5 novembre 2021

Tempo Previsto: Ulteriore miglioramento con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Foschie dense nottetempo lungo le pianure e locali nebbie mattutine sulle zone orientali.

Temperature: Minime in lieve calo e comprese tra +2/5 °C. Massime in lieve calo e comprese tra +12/+15 °C.

