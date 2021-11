Le Terme di Trescore accreditate per il Bonus - BergamoNews

Come annunciato (leggi) è online sul sito di Invitalia l’elenco delle stazioni termali accreditate dove è possibile avvalersi del Bonus Terme. L’importo massimo del bonus per ogni cittadino è di 200 euro, erogato sotto forma di sconto in fattura.

L’ente termale accreditato, a partire dall’8 novembre 2021, può prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

In Lombardia sono 7; in provincia di Bergamo, una soltato. Si tratta delle Terme di Trescore Balneario.

Le altre lombarde sono: Le Terme di Boario, le Terme di Bormio (sia Qc Bagni Vecchi che Bagni Nuovi sia quelle in via Stelvio), le Terme idroterapiche delle saline di Mirandolo e le Terme di Rivazzano.

Domande e risposte per i cittadini

In cosa consiste il bonus terme?

Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile né cedibile. Va utilizzato interamente nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato.

A chi è destinato il bonus terme?

Il bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino può richiedere il bonus presso uno (e uno solo) degli enti termali accreditati e utilizzarlo solo presso l’ente attraverso cui si è prenotato.

Cosa si intende per “prenotazione preventiva” del bonus?

Che il bonus va prima prenotato e poi fruito. Non può essere quindi rimborsato a posteriori.

Quali sono i servizi termali ammessi al Bonus?

È ammessa qualsiasi prestazione erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.

Cosa deve fare il cittadino per prenotare il bonus?

Per prenotare il bonus il cittadino si deve rivolgere esclusivamente agli enti termali accreditati, contattandoli preferibilmente via email o attraverso il sito internet; gli enti termali sono gli unici autorizzati ad accedere alla piattaforma per la prenotazione. Sarà pertanto l’ente termale a comunicare al cittadino la conferma della prenotazione, sulla base della capienza del fondo.

Dove è pubblicata la lista aggiornata degli enti termali accreditati?

La lista è pubblicata sul sito dedicato al bonus terme.

Come fa il cittadino a ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione del bonus?

È l’ente termale che invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione.

Quale data fa fede ai fini della validità del bonus?

È la data di emissione del bonus stesso, che viene originata in automatico dalla piattaforma nel momento in cui l’ente termale ne far richiesta. Non è da considerarsi pertanto valida la data di invio del bonus al cittadino da parte dell’ente termale.

L’elenco degli enti termali accreditati viene pubblicato tutto insieme?

L’elenco degli enti termali accreditati sarà pubblicato l’8 novembre sul sito dedicato al bonus terme; successivamente verrà aggiornato dinamicamente, a mano a mano che gli enti completeranno la fase di accreditamento.

Il cittadino quando può scegliere i servizi per i quali utilizzare il bonus?

Il cittadino può scegliere i servizi, contattando l’ente termale prescelto, dopo che ha ottenuto dall’ente termale la prenotazione.

Quanto tempo ha il cittadino per utilizzare il bonus?

Il cittadino ha 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 giorni dall’inizio delle prestazioni per terminarle.

Il cittadino può accedere alla piattaforma per prenotare il bonus invece che rivolgersi all’ente termale?

No, l’unico modo per il cittadino per prenotare il bonus è rivolgersi a uno degli enti termali accreditati.

Il cittadino può spendere anche di meno o di più rispetto al bonus prenotato?

Sì, se spende meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se spende di più, paga la differenza all’ente termale.

Fino a quando i cittadini possono richiedere agli enti termali la prenotazione del bonus?

I cittadini possono richiedere la prenotazione dei bonus fino a quando non si esauriscono i fondi. Le informazioni sulla dotazione del fondo sono pubblicate su questo sito.

