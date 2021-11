L'Atalanta dà la birra al Manchester: magica Dea, Ronaldo salva gli inglesi - BergamoNews

Noi, a Bergamo, abbiamo il Professore e il Panterone (Ilicic e Zapata). Loro, a Manchester, hanno Cristiano Ronaldo.

Noi, qui alla regina delle provinciali, abbiamo Mago Gasp. Loro hanno, non si sa per quanto ancora, mister Solskjaer.

Noi abbiamo la Dea, una squadra vera: basta vedere come gioca. A loro, ai Reds, basta avere CR7, che in qualche modo li salva sempre e li fa apparire più belli di quanto non siano.

Pensieri e parole di una notte da ricordare, comunque, allo stadio di Bergamo dove per la prima volta il pubblico ha potuto scaldarsi, entusiasmarsi, un po’ arrabbiarsi, certo, a un passo dal trionfo al termine di una sfida mai vista prima: la piccola ‘intrusa’ in Champions di fronte alla (ex) grande, vincitrice di tre Coppe dei Campioni e per 20 volte in Premier.

Perchè se nel calcio esistessero le vittorie ai punti sapremmo bene chi avrebbe dovuto uscire vittorioso dal Gewiss, in questo 2 novembre 2021. Anche se qui non abbiamo 75 mila spettatori, ma i quasi 15 mila li abbiamo sentiti non bene, benissimo.

Atalanta-Manchester United 2-2, il film della partita

E uno come Pogba, pagato cinque anni fa 105 milioni, gioca solo un’ora, spettatore non pagante.

L’Atalanta no, non se lo può permettere uno che vada in campo solo per onor di firma: è la Dea che dà la birra al Manchester (certo i tifosi inglesi gradirebbero un’altra pinta…), ma poi viene rimontata due volte.

Ronaldo, bontà sua, lo ammette a fine partita: “Siamo stati fortunati a pareggiarla”.

Gasperini lo manda amichevolmente a quel paese, dopo che a fine primo tempo si erano abbracciati e raramente s’era sentito Ronaldo fare tanti complimenti a un allenatore. Quasi volesse far capire che doveva essere lui, il tecnico nerazzurro, quello che gli sarebbe piaciuto avere alla Juve.

Torniamo alla realtà.

È stato bello sognare e non l’abbiamo fatto invano, vedendo lo spettacolo di una Champions onorata dall’Atalanta, anche questa è casa sua e lo dimostra ogni volta sul campo (remember, Andrea Agnelli?): è vero, si possono ammirare tante stelle e già l’inno che le accompagna entrando in campo è solenne, ti mette i brividi.

Però in mezzo a tanti campioni l’Atalanta si conferma una volta di più una signora squadra, il suo allenatore si dice alla fine orgoglioso di “questi bravi ragazzi”, ai quali che cosa si può rimproverare? Che non hanno vinto? Ma ultimamente a Bergamo c’è questa particolare abitudine, le partite non finiscono mai e il risultato è il frutto di una strana alchimia, qualche rimpallo, il difensore che scivola al momento sbagliato o (come con l’Udinese) il portiere che esce male.

Capita perciò che pareggiare sia un grande sollievo, come con la Lazio e invece, tre giorni dopo, un’amarezza tagliagambe.

Stavolta è Ronaldo che fa lo Zapata, segna allo scadere del primo tempo, come Duvàn alla Lazio e poi fa il bis nel recupero oltre il 90′, come De Roon qualche giorno fa. Poi l’ex juventino ti fa rabbia perché sembra che non sudi nemmeno, esce dal campo ben pettinato, come appena uscito da una sfilata di moda.

I nostri? La maglia sudata sempre, c’è scritto anche nel girocollo: guardate Zapata, De Roon, il Professor Ilicic piegato ma felice per il suo gol, Palomino che anticipa tutti, Zappacosta che non si ferma mai o Djimsiti che come Robocop si è rifatto il braccio e non fa una piega. E il Koop che sembra qui da cinque anni e sono appena poco più di due mesi.

Certo, non tutti vanno a mille, Demiral ogni tanto fa qualche liscio e lo paghi caro, Muriel deve ancora fare il tagliando. Tornerà il Lucho che piace al Gasp, ma cosa possiamo dire a questa Atalanta che ci ha fatto emozionare, esultare, trepidare? Che avrebbe meritato di vincere, ovvio. Ci riproverà a Berna fra venti giorni, perché la Dea non molla. Mai.

