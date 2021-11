Il premio di produzione? I dipendenti della 3M di Grassobbio lo donano in beneficenza - BergamoNews

Grassobbio. I lavoratori dello stabilimento 3M di Grassobbio, su iniziativa delle Rappresentanze Sindacali, da sempre attente alle istanze sociali del territorio, hanno deciso di devolvere una parte del Premio di Produzione a loro destinata – dal valore complessivo di 10mila euro – alla From – Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo, impegnata nel sostenere la ricerca clinica, sia con progetti propri sia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

3M, multinazionale americana che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni, è attiva nello stabilimento di Grassobbio dal 1990, dove attualmente sono occupate 75 persone. Nel plant vengono prodotti nastri adesivi ad uso industriale e specialistico a marchio Scotch™, uno dei brand iconici di 3M. Quella di devolvere il Premio di Produzione in beneficienza è una decisione che proviene direttamente dai lavoratori, in accordo con le RSU, come già avvenuto nel recente passato ma in favore di un’altra associazione sempre prossima al territorio Bergamasco.

“Un gesto che fa onore ai nostri dipendenti e che ci rende orgogliosi – ha commentato Mario Ghiggini, Direttore dello stabilimento 3M Grassobbio –. Il nostro territorio è tra quelli che hanno maggiormente sofferto nei primi mesi di questa pandemia. Consapevoli del valore della ricerca, sia nel tentare di contrastare il Covid-19 che nel combattere altre patologie purtroppo spesso dimenticate in questo periodo, questa donazione vuole essere un ringraziamento a chi – come ricercatori e operatori sanitari – si è speso così tanto per gli altri durante l’emergenza. È grazie a loro che stiamo piano piano ritornando alle nostre vite”.

© Riproduzione riservata

