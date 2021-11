Da Amici a Stezzano: Deddy incontra i fan e firma il suo nuovo album - BergamoNews

Stezzano. Tornano i firmacopie al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano.

Attesissimi dagli amanti della musica, gli instore permettono ai fans di incontrare i propri cantanti preferiti e agli artisti di promuovere le loro nuove uscite.

Dopo oltre un anno di stop, c’è grande emozione per il prossimo appuntamento, il primo di una lunga serie che accompagnerà gli appassionati durante tutta la stagione.

Si parte giovedì 4 novembre alle 15 con Deddy, il cantautore 19enne dell’ultima edizione di Amici, il programma tv di Maria De Filippi.

Prima di toccare le corde emotive di Rudy Zerbi e guadagnarsi, grazie alla vittoria in una sfida, un posto nella scuola del talent, Deddy – al secolo Dennis Rizzi – faceva il barbiere a Torino.

Ma il suo sogno era cantare: dopo il lavoro rientrava a casa, si sedeva al pianoforte e componeva canzoni fino a notte fonda. Il suo primo album si intitola “Forti e fragili” ed è stato pubblicato su Spotify ancora prima del suo ingresso nella scuola di Mediaset. Deddy è arrivato in finale ad Amici 20, ma non è riuscito a vincere: la coppa è andata infatti a Giulia Stabile.

Al centro commerciale “Le Due Torri” il giovane cantautore torinese presenterà il suo ultimo album Il cielo contromano su Giove, la nuova versione del suo lavoro d’esordio Il cielo contromano. Uscito lo scorso maggio, ha debuttato ai vertici della classifica ufficiale album FIMI/Gfk ottenendo la certificazione oro.

Un totale di 7 nuove canzoni scritte in parte da Deddy, in parte da autori quali Rocco Hunt, Giordana Angi, Michele Canova, Alessandro La Cava e molti altri, con la produzione dello stesso Canova, Francesco “Katoo” Catitti , Cesare Chiodo e Tom Beaver.

Il firmacopie allo shopping center di Stezzano sarà organizzato nella tensostruttura esterna di fronte all’ingresso Nord. Per poter partecipare è necessario esibire il Green pass per le persone sopra i 12 anni e avere il pass, da richiedere all’infopoint del centro presentando lo scontrino che testimonia l’acquisto del cd di Deddy (in vendita da Mediaworld).

I pass sono numerati e verranno consegnati fino ad esaurimento. Gli ingressi dei partecipanti saranno suddivisi in fasce orarie per evitare assembramenti.

“Ripartiamo con gli instore, gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato il nostro centro negli anni scorsi – spiega il direttore de ‘Le Due Torri’ Roberto Speri -. Per poter garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli operatori, abbiamo effettuato un’analisi Covid con dei consulenti al fine di stabilire le procedure più corrette per la gestione del firmacopie. Per noi è una sfida, che accettiamo volentieri date le numerosissime richieste ricevute in questi mesi da parte dei nostri clienti, che non vedevano l’ora di tornare a partecipare agli instore. Così ci siamo messi al lavoro per riproporli ma non sarà più come prima del Covid, non ci sarà la stessa aggregazione e chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti i partecipanti: è fondamentale partecipare con responsabilità, seguendo alla lettera le indicazioni del personale che consentono di mantenere le distanze ed evitare assembramenti”.

Mascherine sempre sollevate, sanificazione delle mani e, purtroppo, non sarà consentito baciare e abbracciare l’artista per evidenti rischi connessi alla trasmissione del contagio.

