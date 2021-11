Atalanta a tanto così dall'impresa col Manchester: che serata al Gewiss Stadium - BergamoNews

Bergamo. Orgogliosamente posso affermare, senza possibilità di essere smentito, di aver assistito ieri sera dal vivo (insieme ad altre 15.000 persone) alla partita più importante disputata dalla Dea allo stadio di Bergamo in tutti i suoi 114 anni di storia.

Già, perché in diverse altre occasioni negli ultimi anni l’Atalanta ha potuto essere protagonista diretta, ma queste partite o sono state giocate a Bergamo in assenza (totale o quasi) di pubblico (Liverpool e Real Madrid), oppure sono state disputate in altri stadi (PSG e Valencia).

L’emozione è quindi stata fortissima per un tifoso come me che segue la squadra da oltre 50 anni. E non potrò neppure dire “lo racconterò ai miei figli”, visto che Enrico e Pietro erano insieme a me a tifare in curva Pisani.

E, consentitemi e lo ripeto, voglio rimarcare a chiare lettere “a tifare” e a fare festa, perché questa doveva essere ed è stata una festa, che nei giorni precedenti al match alcuni delinquenti (questo è il termine esatto) hanno cercato in più occasioni di rovinare, gettando discredito sull’intera città e sulle migliaia di splendidi sostenitori che questa società può vantare.

Emozioni come questa, per una squadra provinciale come la nostra, non capitano tutti i giorni. Tanto che quasi ancor più che la partita in sè, i tifosi nerazzurri hanno potuto assaporare con ansia e speranza ogni momento che ha preceduto la stessa: l’attesa, i cori, le coreografie e tutto quanto ha ruotato intorno a questo storico match.

Ma poi le due squadre sono scese in campo e allora ci sono anche 90 intensissimi minuti da raccontare. L’Atalanta ha messo più volte alle corde i Red Devils, passando per ben due volte in vantaggio e venendo raggiunta nei minuti finali di entrambi i tempi da un formidabile Ronaldo.

Se solo qualche anno fa qualcuno mi avesse detto che avremmo giocato alla pari con il Manchester United, sfiorando la vittoria, l’avrei preso per matto. Ma ieri sera è andata proprio così. La compagine di Gasperini ha disputato una prestazione straordinaria per intensità, cuore ed agonismo contro una delle formazioni più forti d’Europa.

Dopo il gol del momentaneo pareggio, temevo un secondo tempo con gli inglesi catapultati alla ricerca della vittoria ed invece è stata la formazione nerazzurra a spingere con grande insistenza trovando una rete sul filo del fuorigioco con Zapata, autore di una prova semplicemente stratosferica. Il colombiano ha letteralmente trascinato la propria squadra lottando come un leone su ogni palla.

Ma nessun atalantino si è tirato indietro dalla lotta: riesaminando il match, non riesco francamente a trovare nessuno che non sia stato all’altezza dell’impegno.

Un peccato solamente l’esito finale, quando ormai mancava una manciata di secondi al termine della gara. Quando però si hanno di fronte certi campioni, giocatori capaci di numeri sensazionali, beh bisogna anche essere capaci di applaudirli.

Ma permettetemi, l’applauso più grande va a questa squadra, a questo allenatore, a questa società, che sono stati capaci questa sera di portare Bergamo così in alto: lì, a pochi attimi da un sogno.

© Riproduzione riservata

