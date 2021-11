AISent, realtà bergamasca, vince la seconda edizione della Startup Marathon - BergamoNews

AISent, acronimo di Artificial Intelligence Sentinel, startup innovativa fondata a marzo 2018 da giovani ingegneri informatici e da ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo, che si occupa di ingegnerizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per la valorizzazione dei dati e la creazione di nuovi prodotti, ha vinto la seconda edizione della Startup Marathon.

Evento promosso da UniCredit, Area Science Park, Fondazione Comunica, e Digitalmeet, con il patrocinio del Ministero dell’Innovazione, la maratona ha per protagoniste le migliori Startup/PMI innovative e si rivolge a incubatori, parchi scientifici e tecnologici, università per valorizzare la fase iniziale dell’attività di un’azienda, favorire l’avvio di collaborazioni e attrarre investimenti.

Dietro la startup bergamasca le altre realtà imprenditoriali premiate, che utilizzano nuove tecnologie per sviluppare servizi e prodotti innovativi con notevoli potenzialità di sviluppo, sono Test1 che ha brevettato FoamFlex200, una spugna selettiva in grado di assorbire qualsiasi tipologia di olio sversato in mare per circa 30 volte il suo peso, e Finapp che ha sviluppato uno strumento innovativo per quantificare il contenuto idrico del suolo.

“Progetti di impresa creativi, tecnologici e innovativi con un grandissimo potenziale e che possono contribuire, se sviluppati in un contesto favorevole e con il supporto necessario, ad accrescere la competitività del nostro Paese a livello internazionale” hanno dichiarato gli organizzatori di Startup Marathon come riporta Il Friuli.it. “L’attiva partecipazione alla competizione da parte di incubatori e acceleratori di impresa coinvolti, la qualità dei progetti candidati è la chiara dimostrazione di un crescente interesse a livello nazionale. Il futuro dell’interno ecosistema startup su scala nazionale passa anche attraverso percorsi di scale up e internazionalizzazione delle imprese, supportati da interventi di policy a livello di sistema che vogliamo contribuire a costruire. L’idea è, quindi, di proseguire su questa strada: rafforzare la rete nazionale di partner per mettere a sistema le competenze e individuare nuovi strumenti e soluzioni utili per far crescere le startup e le imprese innovative italiane”.

Candidate da 26 tra incubatori, parchi scientifici e tecnologici, università e acceleratori, alla competizione nazionale hanno preso parte 42 realtà tra startup, spinoff e Pmi innovative attive in 10 diverse regioni (Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, FVG, Emilia-Romagna, Sicilia, Liguria, Trentino-Alto Adige e Piemonte).

AISent, incubata presso Point, il Polo per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo, situato a Dalmine, offre soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, partendo dalla creazione di algoritmi studiati e addestrati per l’applicazione specifica fino a confezionare la soluzione finita. Gli algoritmi che sviluppano sono applicati in settori molto diversi, dai trasporti al biomedicale, dalla difesa alla manifattura. Sono due le aree principali di competenza: algoritmi di visione, che si applicano a immagini e video per estrarre informazioni, ispezionare prodotti o guidare robot, e algoritmi per modellizzare processi nel tempo, per identificare anomalie, eseguire predizioni o ottimizzare le risorse.

Vincendo Startup Marathon si è aggiudicata la partecipazione al programma di accelerazione 2022 di UniCredit Start Lab e un accesso privilegiato ai percorsi di internazionalizzazione “Innovation First – Seattle” e “Missione Nazionale al CES di Las Vegas 2022 o 2023” promossi dall’ente nazionale di ricerca, Area Science Park.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!