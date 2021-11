Addio a Renzo Capra, fu tra gli artefici della nascita di A2A - BergamoNews

Brescia. “Non mi pento della fusione, la rifarei subito, era un must. Semmai avremmo dovuto aggregare di più, con risultati anche migliori”.

È una dichiarazione di Renzo Capra raccolta nel libro intervista del 2014 “QE 2/10/14) che descriveva bene il suo pensiero nella complessa operazione tra Aem Milano e Asm Brescia che nel 2007 portò alla nascita di A2A.

Renzo Capra è morto all’età di 92 anni martedì 2 novembre. È stato lo storico presidente di Asm Brescia.

Dopo la laurea in ingegneria industriale elettrotecnica al Politecnico di Milano, ha lavorato dal 1956 fino alla fine del 1964 all’Anic e alla Snam Progetti negli stabilimenti di Ravenna e di Gela.

Nel 1965 era entrato in Asm come dirigente dei servizi energetici, diventando poi direttore generale dal 1979 e dal 1995 presidente. Nel 1998 Asm Brescia fu trasformata in Spa e poi quotata alla Borsa di Milano nel luglio 2002.

Dolo la nascita di A2A, Capra divenna presidente del Consiglio di Sorveglianza. Fu destituito a seguito del cambio della giunta comunale bresciana nel 2009 e la Cassazione condannò l’azienda a rifonderlo per un milione di euro. Venerdì alle 9 sono previsti i funerali.

