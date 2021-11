Strategie per migliorare l'autoregolazione dei bambini: il programma FEREA funziona - BergamoNews

FEREA significa Funzioni Esecutive Relazioni Emozioni Ambiente, è un programma nato nel 2020 con l’intento di aiutare bambini, genitori e insegnanti a sviluppare strategie funzionali a migliorare l’autoregolazione dei bambini dai 4 ai 12 anni. Lo scopo è di lavorare in parallelo con il bambino e con il suo ambiente (casa e scuola) per stimolare il miglioramento delle Funzioni Esecutive (autocontrollo, memoria, flessibilità e pianificazione) e contemporaneamente dare a genitori e insegnanti strategie per adattare le richieste quotidiane rispetto alle competenze attuali del bambino.

La metodologia

Grazie anche al contributo di Regione Lombardia, da gennaio a maggio 2021 abbiamo realizzato la prima sperimentazione del programma FEREA con dieci famiglie (bambini e genitori) e i loro insegnanti (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado).

I bambini hanno effettuato 10 sedute con una terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva e una psicologa e genitori e gli insegnanti hanno partecipato a 4 incontri con uno psicologo in piccolo gruppo suddivisi in base all’età dei bambini.

I bambini svolgevano attività stimolanti e divertenti che consentivano di migliorare le loro capacità di gestire le emozioni ed essere più attenti e autocontrollati. Video di presentazione del training con i bambini.

I genitori dialogavano su quali modalità e strategie fossero più funzionali per supportare i figli a diventare più autonomi e capaci di affrontare situazioni quotidiane. Video di presentazione del percorso con i genitori.

Gli insegnanti riflettevano su come favorire le relazioni in classe e adattare le richieste didattiche in funzione dell’attenzione degli alunni. Video di presentazione del percorso con gli insegnanti.

I risultati

Per verificare l’efficacia dell’intervento genitori ed insegnanti hanno compilato un questionario di osservazione del comportamento dei bambini, prima e dopo l’applicazione del Programma FEREA. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista DIS delle Edizioni Erickson

Dopo 4 mesi di lavoro, i genitori hanno riportato che i loro figli hanno migliorato le capacità di Autocontrollo, Flessibilità, Organizzazione personale e Gestione del Materiale; gli insegnanti hanno dichiarato che i bambini sono diventati più competenti nell’Autocontrollo.

Questi risultati preliminari ma promettenti ci hanno incoraggiato a continuare a proporre il Training FEREA alle famiglie che si rivolgono al Centro (https://www.bergamonews.it/2020/12/07/difficolta-di-attenzione-al-via-nuovo-percorso-per-bambini-genitori-e-insegnanti/408481/) e a continuare la divulgazione e la formazione ai professionisti interessati ad approfondire questa metodologia che possono applicarla nei loro contesti professionali (https://www.centroetaevolutiva.it/formazione/corso-ferea)

Gian Marco Marzocchi

