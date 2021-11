Primo volo Milano Bergamo–Parigi Orly targato Vueling - BergamoNews

Bergamo. Decolla martedì 2 novembre alle 14.20, il primo volo diretto tra Milano-Bergamo e l’aeroporto di Parigi Orly. Una nuova rotta targata Vueling che sarà operativa per tutta la stagione invernale con 3 frequenze alla settimana, il martedì, il giovedì e la domenica.

Il collegamento incrementa ulteriormente le connessioni tra l’Italia e la Francia ed è il primo della stagione per Vueling dall’aeroporto di Milano Bergamo.

“Oggi siamo molto orgogliosi di assistere al primo decollo del nuovo collegamento tra Milano-Bergamo e l’aeroporto di Parigi Orly”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances. “Vueling vuole fare la sua parte e dare il suo contributo affinché il settore del trasporto aereo possa ritornare alla normalità. Grazie a questa nuova rotta cresceranno ulteriormente le connessioni tra Italia e Francia: i passeggeri in partenza da Bergamo avranno la possibilità di visitare una meravigliosa capitale europea come Parigi e la città bergamasca potrà attrarre nuovi viaggiatori per conoscere le sue straordinarie bellezze”.

“L’offerta dei voli verso le capitali europee dall’aeroporto di Milano Bergamo si amplia con una rotta da sempre strategica, come quella che fa scalo a Parigi Orly” – ha dichiarato Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation di Sacbo. “Il secondo aeroporto parigino è dotato di una comoda ed efficiente intermodalità, che permette di raggiungere in breve tempo le varie zone della capitale francese. Il collegamento attivato da Vueling rappresenta un forte incentivo a viaggiare tra l’area di Parigi e il bacino della Lombardia orientale, gettando le basi per un auspicabile consolidamento di questa rotta in vista anche di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023”.

Il nuovo collegamento diretto Milano-Bergamo – Parigi Orly, operativo a partire da martedì 2 novembre, è parte del più ampio programma di voli della compagnia presso l’aeroporto parigino. A seguito, infatti, della concessione da parte della Commissione europea e della ricapitalizzazione Covid-19 di Air France e Air France – KLM Holding operata dallo Stato francese, la linea aerea ha aggiunto 32 nuove rotte da Parigi Orly verso 10 paesi. Tra questi, 5 nuovi collegamenti permettono di raggiungere l’Italia: non solo Milano-Bergamo, ma anche Bari, Bologna, Torino e Genova.

Vueling premiata come “Best Low-Cost Airline in Europe” da World Airline Awards 2021

La compagnia è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best Low-Cost Airline in Europe 2021”. Questo è l’esito finale della classifica dei World’s Best Airlines di Skytrax – conosciuto anche come “Oscar dell’industria dell’aviazione” – che ogni anno premia le migliori compagnie aeree al mondo raccogliendo milioni di voti provenienti da passeggeri di tutte le nazionalità.

Vueling

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna, il più grande mercato domestico d’Europa, e per questo un’azienda chiave per lo sviluppo economico e turistico. Per l’estate 2021, la compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta di modelli Airbus A319, A320, A320neo e A321.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!