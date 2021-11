Pergreffi e Belotti: "Ha infangato Bergamo e i morti di Covid, Freccero si scusi" - BergamoNews

I parlamentari bergamaschi della Lega, Simona Pergreffi e Daniele Belotti: duri con Carlo Freccero che a Piazza Pulita ha messo in dubbio i morti per Covid a Bergamo nei camion dell’esercito.

“Ci risiamo, ancora una volta è stata offesa la memoria dei morti di Bergamo, quelli della prima ondata della pandemia, la più forte che ha colpito l’Italia – dichiarano i due parlamentari -. Le immagini del marzo 2020 delle bare trasportate dai camion militari che hanno fatto il giro del mondo sono state messe in dubbio nel corso della trasmissione televisiva Piazza Pulita in prima serata su La7. A infangare l’immagine di Bergamo, dei nostri morti, delle loro famiglie, delle Istituzioni, dei medici e degli infermieri e della Chiesa stessa è stato Carlo Freccero, ex dirigente Rai, oggi accanito no vax. Per lui le immagini delle bare sono ‘tutte fesserie’ come ha dichiarato in tv , dimostrando così di non avere il minimo rispetto per tutte le vittime di questa pandemia e per il dramma vissuto dalla gente bergamasca”.

Pergreffi e Belotti chiedono a Freccero “le pubbliche scuse, ma soprattutto ci auguriamo che le televisioni pubbliche e private non diano spazio a chi cerca popolarità strumentalizzando i morti di Covid e la tragedia che ha colpito tanti bergamaschi che non hanno nemmeno potuto dare l’ultimo saluto ai loro cari. Ricordiamoci che Bergamo è divenuta tristemente famosa perché è stata, dopo Codogno, la città colpita ad inizio pandemia, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono state tante altre bare in tutta l’Italia, tanti ospedali al collasso e tanti morti che non hanno ricevuto una degna sepoltura”.

