Pausa dal maltempo, ma dura poco - BergamoNews

Francesco Sudati con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio dell’intenso sistema frontale nella giornata di lunedì su gran parte dell’Italia, oggi, martedì 2 novembre, ci attende una pausa, almeno per la Lombardia, prima di un nuovo sistema perturbato previsto per domani, mercoledì.

Martedì 2 novembre 2021

Tempo Previsto: Su tutta la regione veloci passaggi nuvolosi poco consistenti e senza precipitazioni, intervallati da ampie schiarite, con la tendenza a nuovo aumento della nuvolosità a cominciare da ovest dalla serata. Possibili nebbie su medio-bassa pianura fino al mattino, in successivo diradamento.

Temperature: Minime in calo e comprese tra +3/6 °C. Massime in aumento e comprese tra +15/+18 °C.

Mercoledì 3 novembre 2021

Tempo Previsto: Nuovo peggioramento con rapido aumento della copertura nuvolosa già in nottata e prime precipitazioni a cominciare dalle Prealpi, zone pedemontane prealpine e Appennino già dal mattino presto, in successiva estensione a tutta la regione nel corso della mattinata o primo pomeriggio. Nevicate sui rilievi alpini e prealpini a quote inizialmente oltre 1400/1600 metri, ma con quota neve in rialzo nel corso del pomeriggio oltre 1800/2000 metri.

Temperature: Minime in aumento e comprese tra +7/9 °C. Massime in calo e comprese tra +11/+13 °C.

Giovedì 4 novembre 2021

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino ancora precipitazioni sulle zone alpine e prealpine, specialmente orientali, con nevicate oltre 1500/1700 metri, ma con la tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata e miglioramento dal pomeriggio. Altrove schiarite già nella prima parte della giornata con ampi spazi soleggiati nel corso del pomeriggio, salvo nubi irregolari stratificate sulle zone pianeggianti occidentali.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +7/9 °C. Massime in aumento e comprese tra +14/+17 °C.

