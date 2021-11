In Italia e in Lombardia netto rialzo dei contagi, non a Bergamo - BergamoNews

La settimana epidemiologica 26 ottobre – 1 novembre si è chiusa con un netto rialzo della curva epidemica: ne parleremo dopo l’esposizione dei principali numeri e indicatori.

A livello nazionale negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 31.075, in corposo aumento (+28,2%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando furono 24.243); media giornaliera 4.439 (da 3.463). S’inverte di conseguenza anche la curva dei contagi: da 0,07 a 0,09.

Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 3,79% (dal 2,86% di una settimana fa, +32,5%). Il rapporto positivi/tamponi totali supera di nuovo, dopo un mese, l’l%, portandosi a 1,12% (in precedenza 0,77%); rapporto positivi/casi testati sale a 7,2 % da 4,70%.

Scende leggermente il numero dei decessi: sono stati 264 negli ultimi 7 giorni, erano stati 271 la settimana scorsa.

Aumentano i ricoveri ordinari (2.863, erano 2.579 lunedì scorso) e quelli in terapia intensiva (sono 364, erano 338 sette giorni fa). I nuovi ingressi in T.I. passano da 150 a 184. Risalgono l’indice di occupazione nei Reparti Covid e Reparti di Terapia Intensiva: rispettivamente al 5% e al 4%.

Il valore di Rt nazionale è salito da 0,85 a 0,96. Cresce l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 32 a 46.

Sono 3.127.209 i tamponi totali effettuati, in calo dai 3.327.176 del periodo precedente, il 77% dei quali di tipo antigenico rapido.

Focolaio Trieste

In questo quadro, di per sé abbastanza allarmante, si inserisce il caso Trieste, che è la provincia italiana con l’incidenza di contagi di gran lunga più alta: parliamo di oltre 300 nuovi casi ogni 100mila abitanti, a fronte di una media italiana a quota 46. Sembra esserci una correlazione con le manifestazioni anti-green pass dei giorni scorsi.

Lombardia e Bergamo

Sale in Lombardia il numero dei nuovi casi, che passa da 3.325 a 2.535, con un incremento del 31,2%. Si incrementa di poco il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 288 gli attuali (erano 280); viceversa scende leggermente quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 48 a 45. Decrementa di due unità, rispetto alla settimana scorsa, il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 16 a 14.

I decessi sono stati 20, erano 23 quelli avvenuti nel precedente periodo. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 9.351, in crescita rispetto alla settimana scorsa, quando erano 8.164. L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in salita da 25 a 32. L’indice medio settimanale di positività è allo 0,5% (era a 0,36%).

Dopo il notevole aumento delle scorse settimane, la provincia di Bergamo registra una discesa dei nuovi casi: sono stati 188, con un decremento del 24% sul periodo precedente, quando erano stati 247. Stabile il numero il numero dei pazienti ricoverati: 15 in Area Medica, 7 in Terapia Intensiva.

In settimana si è registrato un decesso, portando il totale a 3.700 morti ufficiali. Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 22 a 18.

Cosa succederà ora?

Quello che possiamo dire è che sembra confermata la risalita della curva epidemica, che non è soltanto un effetto dell’aumento dei tamponi legato al green pass.

Sarà da osservare cosa succede a ricoveri e decessi. Quello che abbiamo osservato in altri paesi, come l’Inghilterra che ha un’ampia quota di vaccinati ma anche una forte crescita dei casi, è che ad aumentare sono anche i ricoveri e i decessi.

Non è detto che l’Italia debba fare lo stesso percorso, perché ha una quota di vaccinati più elevata e conserva ancora alcune restrizioni, a partire dalle mascherine al chiuso. Ma è una situazione da monitorare, al punto che anche il ministro Speranza ha detto che “serve cautela”.

L’epidemia è di nuovo in fase espansiva quindi, come atteso dopo le riaperture e l’arrivo della stagione fredda che comporta una maggiore frequentazione di ambienti chiusi, ma finora non si osservano dinamiche esponenziali simili all’ottobre 2020. Resta molto limitata, rispetto a quella dei nuovi casi, la crescita dei ricoveri e dei decessi, a testimonianza di un’ottima tenuta dei vaccini contro questi rischi specifici. Tuttavia il calo nel tempo dell’efficacia contro il rischio di infezione consiglia l’estensione della terza dose di vaccino a tutta la popolazione.

Vicini al picco sui nuovi vaccinati

Esattamente un anno fa i nuovi casi giornalieri erano stati 26.831 (in questi giorni in media circa 4.500), i decessi 217 (oggi, come media settimanale, 38), in terapia intensiva erano ricoverate 1.651 persone (oggi 364). Questo potrebbe semplicemente significare che siamo in una fase diversa dell’epidemia, ma considerando che 365 giorni fa avevamo qualche restrizione in più rispetto a ora, è evidentemente che sia il vaccino a fare la differenza.

Il crollo delle prime dosi

Nonostante l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, negli ultimi sette giorni in Italia il dato sui nuovi vaccinati è crollato del 50%, con appena una media di poco più di 20 mila prime somministrazioni al giorno siamo passati dalle 333mila del periodo 15-21 ottobre (il calcolo è: prime dosi + monodose + soggetti con pregressa infezione da Covid-19 che concludono il ciclo vaccinale con un’unica dose) alle 168mila della settimana 22-28 ottobre.

La campagna vaccinale sembra perciò vicina al suo picco.

Il 75,6% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 3,1% è in attesa di seconda dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto il 78,7% della popolazione italiana.

Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 86,34% mentre l’82,93% è completamente vaccinato.

Figliuolo si è posto l’obiettivo del 90% ma ci vorrà molto tempo. L’impressione è che siamo arrivati vicini al massimo della popolazione disposta a vaccinarsi.

Ora bisogna accelerare sulle terze dosi, che “stanno rapidamente aumentando e questo è un segnale molto importante che speriamo e raccomandiamo venga rafforzato” ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, illustrando il monitoraggio settimanale.

Variante Delta Plus

Su questo tema sono due i punti da evidenziare:

1) Non è una variante, ma un’evoluzione (chiamata AY.4.2) della variante Delta.

2) La Gran Bretagna non è in ginocchio, anche se vive un momento epidemiologico difficile, e la Delta Plus ha una responsabilità residuale.

Nel dettaglio, pur semplificando per ovvie ragioni, osserviamo che per quanto riguarda il punto1, l’Oms divide le varianti in tre grandi blocchi: Variants of concern o Voc (quelle preoccupanti, come la Delta); Variants of interest o Voi (potenzialmente in grado di evolvere in Voc, come la Mu); Variants under monitoring o Vum (da osservare con attenzione).

Della AY.4.2 o Delta Plus in queste liste non c’è traccia: per il dettaglio si veda il sito Internet dell’Oms alla pagina “Tracking Sars-CoV-2 Variants”. Ma veniamo alla AY.4.2, che presenta tre diverse mutazioni, due delle quali (A22V e Y145H) sulla proteina Spike.

Dallo scorso luglio c’è stato un incremento delle sequenze virali contenenti queste mutazioni e inserite nel Gisaid, il database che raccoglie le informazioni genetiche sul Sars-CoV-2: in tutto 26.000 segnalazioni da 42 Paesi entro il 25 ottobre, il 93% delle quali dal Regno Unito. Gli studi per stabilire se le tre mutazioni comportano variazioni nella capacità diffusionale e pericolosità della variante Delta sono ancora in corso.

Una risposta al punto 2 potrebbe venire dal fatto che da inizio luglio al 27 ottobre in Regno Unito sono state stimate circa 35.000 infezioni legate alla “Delta Plus”. Nello stesso periodo le infezioni totali sono state 4.056.156, quelle da “Delta Plus” (o meglio da AY.4.2) pesano per lo 0,8%: difficile credere che queste, almeno per ora, abbiano potuto mettere in ginocchio il Paese.

Concludiamo con i dati mondiali (Oms, Bollettino epidemiologico del 26 ottobre 2021). L’epidemia torna a crescere, rispettando il ritmo che segue con precisione da inizio anno: 6-8 settimane di calo, 8-10 di espansione. I nuovi casi sono stati 2.940.336 (+6,3%) e i decessi 49.413 (+7,0%). La zona di monitoraggio più in crescita è l’Europa con 179 nuovi casi per 100.000 abitanti. Il dato più vicino, quello delle Americhe, è di 73 nuovi casi per 100.000 abitanti.

