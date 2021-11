Il calore del Gewiss Stadium per spingere l'Atalanta alla vittoria contro il Manchester United - BergamoNews

Sono passati pochi giorni dalla sfida andata in scena al Teatro dei Sogni di Manchester ma è già tempo di rivincita infrasettimanale per gli uomini di Gasperini. Martedì 2 novembre alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà la partita di ritorno tra Atalanta e United. Il confronto valido per la quarta giornata di Champions League rappresenta uno snodo cruciale, sia per i bergamaschi che puntano a riscattare la sconfitta in rimonta subita in Inghilterra, sia per i Red Devils che vogliono mettere il punto esclamativo sulla qualificazione agli ottavi.

La situazione nel girone F vede i ragazzi di Solskjaer guardare tutti dall’alto in basso con sei punti conquistati, alle loro spalle Villareal e Atalanta a quattro mentre chiude la classifica lo Young Boys a tre. L’unico precedente tra la Dea e il Manchester United è il match d’andata, gara in cui i nerazzurri hanno disputato un ottimo primo tempo chiudendo in vantaggio 2-0. Nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il risultato ottenendo una preziosissima vittoria.

Uomo decisivo come al solito Cristiano Ronaldo, giocatore capace di segnare 60 reti in 88 partite in trasferta in Champions League, il migliore nella storia della competizione. Il portoghese è andato in gol in tutte le ultime tre presenze fuori casa con il Manchester United in Europa (contro Porto e Arsenal nel 2009 e contro lo Young Boys quest’anno) e rappresenta la minaccia numero uno per la squadra di Gasperini.

Gli inglesi però nell’ultimo periodo non hanno avuto un buon trend lontano dal loro stadio e hanno perso tre trasferte internazionali consecutive. Nonostante questo rimangono i favoriti in virtù delle poche vittorie casalinghe (solo 3 su 9) dei bergamaschi in Europa. Per provare a centrare un successo che entrerebbe nella storia della società di Percassi, Freuler e compagni dovranno offrire la prestazione perfetta dal primo al novantesimo minuto.

Parlando delle statistiche dei singoli in casa Atalanta spiccano quelle di Davide Zappacosta, il calciatore della Dea che ha preso parte a più azioni terminate con un tiro in porta in questa Champions League, addirittura diciotto. Il tecnico di Grugliasco punterà sull’ottimo periodo di forma dell’esterno ex Chelsea, così come su Duvan Zapata. Il colombiano ha contribuito a tre dei quattro gol realizzati in casa degli orobici in Champions. Il bomber di Cali ha realizzato una doppietta contro l’Ajax nell’ottobre 2020, prima di fornire l’assist per il gol vittoria di Pessina contro lo Young Boys in questa stagione. Con 19 tocchi il numero 91 è il giocatore nerazzurro che ha toccato più palloni nell’area avversaria.

Per il big match Gasperini recupera diversi elementi importanti come Palomino e Djimsiti e potrà contare su un ventaglio di scelte un po’ più ampio rispetto all’ultima partita pareggiata in extremis contro la Lazio. Tra i pali giocherà Musso, terzetto difensivo che dovrebbe essere composto da De Roon, Demiral e Palomino. A centrocampo Koopmeiners e Freuler affiancati da Zappacosta e Maehle. In avanti Ilicic e Pasalic a supporto di Zapata. In rampa di lancio Malinovskyi che fino alla fine proverà a strappare una maglia da titolare sulla trequarti.

Dopo il roboante successo 3-0 ai danni del Tottenham in campionato, Solskjaer potrebbe confermare il 3-4-1-2 con De Gea in porta, Lindelof, Varane e Maguire sulla linea dei difensori. Wan-Bissaka, Pogba, Fred e Shaw formeranno il centrocampo inglese, alle spalle di Bruno Fernandes, Rashford e Cristiano Ronaldo.

