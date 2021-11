Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti, Silvia Persico si impone in volata - BergamoNews

Saper danzare nel fango è una delle prerogative necessarie per poter emergere nel ciclocross. Lo sa bene Silvia Persico che a Cremona si è aggiudicata la quarantaduesima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti superando allo sprint l’udinese Sara Casasola.

Reduce dal nono posto nell’ultima prova di Coppa del Mondo, la 24enne di Cene ha sfruttato l’ottimo periodo di forma districandosi al meglio fra le insidie del terreno, reso ancor più pesante dalla pioggia caduta nelle ore precedenti. Dopo aver seguito nelle prime fasi di gara la compagna di squadra Eva Lechner, la portacolori della FAS Airport Service ha preso il comando delle operazioni dando vita a un acceso duello con la friulana della DP66 Giant SMP.

Capace di sfruttare un’indecisione dell’avversaria nei pressi della contropendenza, la giovane seriana ha provato ad allungare a due giri dal termine dovendo però prontamente fare i conti con la sfortuna complice un problema meccanico emerso nei pressi del traguardo.

Senza perdersi mai d’animo, l’atleta orobica è rientrata sulla 21enne di Majano impostando nell’ultimo tratto una volata lunga e prendendosi così la rivincita dopo il secondo posto al Campionato Italiano Under 23 2019.

“Dopo un periodo un po’ sfortunato, sono riuscita finalmente a vincere. Sapevo di avere delle possibilità e me le sono giocate sicuramente al meglio – ha spiegato nel dopo-gara Persico -. Alla penultima tornata ho cercato di allungare, ma mi è caduta la catena e così mi sono dovuta fermare ai box. Nonostante questo problema sono riuscita comunque ad impormi e ora spero di poter prendere parte ai Campionati Europei in programma la prossima settimana”.

Terzo posto per l’abruzzese Gaia Realini (Selle Italia Guerciotti Elite) la quale ha avuto la meglio su Rebecca Gariboldi (Team Cingolani), mentre Eva Lechner ha completato la top five dopo aver fatto i conti con alcune scivolate.

Più lontana la 18enne di Canonica d’Adda Lucia Bramati (FAS Airport Service) la quale ha terminato le proprie fatiche in sesta posizione aggiudicandosi il terzo posto fra le Under 23 e lanciando un ottimo segnale in vista della rassegna continentale.

La formazione di Bottanuco si è messa in luce infine anche in Belgio dove la lecchese Alice Maria Arzuffi ha sfiorato la top ten nel “Koppenbergcross” di Oudenaarde confermandosi in ripresa dopo la débâcle in Coppa del Mondo.

