Gasp dopo il 2-2 con il Manchester: "Giocato alla pari contro una squadra ricca di talenti" - BergamoNews

Bergamo. Al termine del big match di Champions League contro il Manchester United terminato 2-2 ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Sul’ennesimo pareggio incassato nei minuti finali ha dichiarato: “Peccato la prodezza di Ronaldo, abbiamo giocato con tanto pubblico facendo un’ottima gara, avessimo vinto sarebbe stato il massimo. Orgoglio altissimo, felici all’80% rammaricati al 20% per il gol nel recupero. Sarebbe stata un’impresa che ci avrebbe dato una spinta per la qualificazione, non è compromesso nulla”.

Sulle parole alla squadra durante l’intervallo: “Queste gare si giocano fino al 95′. Ultimamente stiamo prendendo gol anche quando siamo ben schierati a causa di qualche errore di troppo, ma ciò significa che ci sono margini di miglioramento. Nell’azione che ha portato al 2-2 ci sono stati due rimpalli e ci dispiace, ma noi dobbiamo anche considerare quanto di buono abbiamo fatto: dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra ricca di talenti”.

Sui rimpianti tra andata e ritorno: “Facendo il terzo gol avremmo potuto chiudere la partita sia qui che all’andata, non abbiamo mai rinunciato a cercarlo anche se a volte non siamo stati lucidi: nella ripresa la partita sembrava nelle nostre mani. Nelle due sfide contro lo United abbiamo raccolto poco, stasera ancora meno rispetto all’andata perché dopo il 2-1 avevamo il controllo del match”.

Sul talento del numero 7 portoghese: “Ronaldo è pazzesco, qualcuno riesce a dire che era un problema. Gli ho detto: sai come si dice in Italia, vai a quel paese!”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!