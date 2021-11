Covid, i camion con le bare di Bergamo per Freccero "sono tutte fesserie" - BergamoNews

Durante l’ultima puntata di Piazzapulita Carlo Freccero ha espresso dubbi a proposito delle famose bare di Bergamo arrivando a dire che “sono tutte fesserie”. Le immagini del marzo 2020 che hanno colpito tutta Italia non convincono il critico tv, già protagonista in passato di altre discussioni simili.

Freccero, ex dirigente Rai, ha lasciato intendere chiaramente che tornerà a parlarne nel momento più opportuno, spiegando che a suo modo di vedere in quei camion non ci fossero persone morte per il Covid.

Freccero è ormai considerato un punto di riferimento per i no green pass e per i NoVax con le sue posizioni contrarie a foglio verde e vaccino. Oltre a dichiarare di non essere intenzionato a procedere con la vaccinazione, ha alimentato tesi complottiste relative alla Cina e al grande reset.

