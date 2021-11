Con Acli e Cisl serie di incontri sulle contraddizioni del lavoro - BergamoNews

Acli e Cisl bergamasche propongono anche quest’anno una serie di incontri di approfondimento su temi cari al sindacato e all’associazionismo di matrice cattolica. Un percorso partito nel 2019 con i temi della sostenibilità, della transizione ecologica; lo scorso gli incontri hanno toccato i nuovi paradigmi economici.

Quest’anno, il programma prevede un percorso centrato sul mondo del lavoro: i dualismi e le contraddizioni, le politiche attive, le prospettive e le azioni che ci possono fare sperare per il futuro.

“Vogliamo guardare al lavoro come strumento e palestra per costruire una nuova ripartenza più inclusiva e partecipata – spiega Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo -, che riduca le disparità e le diseguaglianze, che veda come protagonista tutta la società civile. Per questo motivo, nel formulare il titolo del percorso, abbiamo preso in prestito una frase di Papa Francesco trasmessa a novembre 2020 ai giovani economisti di The Economy of Francesco: “… o siete coinvolti o la storia vi passerà sopra”, che a ben vedere richiama anche i temi di riflessione del percorso congressuale della Cisl, “Esserci per cambiare”.

“Viviamo un momento cruciale per quanto riguarda il mondo del lavoro, in particolare sul piano del ruolo che il lavoro gioca ancora nella vita delle persone”, dichiara Roberto Cesa, delegato al lavoro presso le Acli provinciali. E il presidente provinciale Daniele Rocchetti ribadisce: “Per la prima volta la nostra società lascia intendere che il lavoro non sia più al centro del patto sociale tra cittadino e istituzione, come se esistessero alternative possibili e soprattutto sostenibili (sussidi, rendite, lavoretti magari in nero?). Questa deriva che finisce per mettere in discussione perfino il primo articolo della Costituzione non può non interrogare tutto il sistema: dalle istituzioni ai sindacati, a chi si occupa di politiche attive del lavoro”.

Gli incontri si terranno dalle 18 alle 19.30 a partire dal 3 novembre. Il primo si svolgerà on line e gli altri tre al Salone Riformisti della Cisl di Bergamo. Il corso è gratuito per gli iscritti Cisl e Acli, mentre è previsto un contributo di 30 euro per i non associati e 15 euro per i giovani non associati.

Iscrizioni tramite il form della Acli a questo link: https://www.aclibergamo.it/lavoro

