Bergamo, presidio antifascista davanti all'istituto Aeronautico - BergamoNews

Bergamo. Nel pomeriggio di lunedì 1° novembre un gruppo di persone di Bergamo Antifascista ha manifestato davanti all’Istituto Aeronautico di via Carducci. La protesta è nata a seguito dell’episodio in cui gli studenti dell’Aeronautico inneggiano al duce nei confronti del dirigente scolastico.

“Ci siamo subito mobilitati e mobilitate per condannare il saluto romano del preside verso i suoi studenti e i cori “Duce! Duce!” di alcuni studenti in risposta al gesto fascista. A Bergamo non c’è spazio per nessun fascismo! – scrivono in una nota Bergamo Antifascista -. I fascismi, come mostra il video, non sono solo dentro le sedi di Forza Nuova e CasaPound di cui pretendiamo la chiusura da tempo, ma si muovono trasversalmente nella società e nelle istituzioni, per strada come a scuola. Il fascismo è sdoganato culturalmente, e le responsabilità son chiare: tutto l’arco istituzionale, dalla Lega al PD, ha continuato a propinare politiche di esclusione, violenza e paura. Esempi di queste dinamiche sono i decreti sicurezza, che hanno legalizzato la violenza sulle persone migranti e su chi organizza dissenso, i decreti Minniti, che introducono il daspo urbano, condannando gli ultimi e bloccando i soccorsi nel Mar Mediterraneo, fino al recente blocco al DDL Zan, che nega tutele per le persone omosessuali, bisessuali, transessuali. Anche a Bergamo si è sottovalutato il problema, rincorrendo per anni le retoriche securitarie e razziste, sia il PD che la Lega non hanno mai problematizzato il dilagare dei fascismi in città, e questo è il risultato!”.

Presidio antifascista davanti all’istituto Aeronautico

