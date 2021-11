Atalanta-Manchester, Il cammino per Santiago o Blu profondo 2? La tv del 2 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 2 novembre alle 21 Sky trasmetterà la partita di calcio fra Atalanta e Manchester United, valida per la fase a gironi di Champions League. Per vedere il match bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport 1, sul canale 251 di Sky Sport o su Sky Sport 4K. Disponibile anche il live streaming dell’evento per smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso Sky Go e Now.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Via del riscatto”: è la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il lamione di famiglia dove vuol aprire il locale jazz quando due colpi di pistola rimbombano nell’aria e poco dopo s’imbattono in una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, palazzo al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio. Tra storie di fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po’ distratto dalla sua relazione con Jessica e quando Imma scoprirà l’identità dell’assassino le rimarrà un’invincibile amarezza.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk–show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Canale5 alle 21 verrà trasmessa la partita di calcio tra Juventus e Zenit, valida per la fase a gironi di Champions League.

Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Kingsman Secret Service”; su Rai5 alle 21.15 “Il cammino per Santiago”; su Iris alle 20.55 “Carovana di fuoco” e su Italia2 alle 21.10 “Blu profondo 2”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

