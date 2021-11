Atalanta, altra beffa! Cr7 pareggia allo scadere, ultimi minuti fatali come a Old Trafford - BergamoNews

Bergamo. Un pareggio dal gusto amaro, decisamente. Come nella gara di Old Trafford, l’Atalanta paga dazio negli ultimi minuti di gioco. A fare la differenza è sempre lui, Cristiano Ronaldo, che per ben due volte riacciuffa i bergamaschi, andati in vantaggio prima con Ilicic (11′) e poi con Zapata (56′). La stella portoghese ha risposto colpo su colpo: prima sul finire di primo tempo e poi allo scadere, al 91′, con un gran destro da fuori area che non ha lasciato scampo a Musso.

Quella offerta dagli uomini di Gasperini è stata un’altra prestazione convincente, contro un avversario decisamente più quotato, almeno sulla carta. Ma la partita più importante – quella per la qualificazione – è più che mai aperta: i nerazzurri salgono a quota 5 punti in classifica, dietro ai Red Devils e agli spagnoli del Villarreal, a quota 7. Fanalino di coda del Gruppo F gli svizzeri dello Young Boys, fermi a 3.

Atalanta-Manchester United 2-2, il film della partita

