Nuovo programma per la diffusione dell'agricoltura biologica - BergamoNews

Confai Bergamo plaude all’iniziativa di sostegno pubblico all’agricoltura biologica promossa dalla Regione Lombardia nell’ambito della recente Giornata Mondiale dell’Alimentazione, in occasione della quale l’amministrazione regionale ha lanciato un nuovo programma di diffusione della cultura alimentare biologica presso le scuole lombarde.

“Gli investimenti realizzati quest’anno dalla Regione Lombardia per promuovere un’agricoltura sostenibile e radicata nelle differenti realtà territoriali – fa notare Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia – rappresentano un ulteriore passo avanti nel processo di sviluppo di un comparto che non ha smesso di crescere neppure in tempo di pandemia.

La Lombardia, lo ricordiamo, registra una superficie di oltre 56.000 ettari coltivati a biologico, con cereali e colture foraggere al primo posto in termini di produttività. “In questo quadro – sottolinea il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – occupa un ruolo di tutto rilievo l’agricoltura biologica bergamasca, la cui performance negli ultimi dieci anni ha superato in termini relativi quella di tutti gli altri comparti agricoli, essendosi di fatto triplicato il numero degli addetti che si dedicano alle produzioni biologiche: 265 operatori, pari a quasi il 9% del totale fatto registrare dalla Lombardia”.

In tale scenario, osservano i tecnici di Confai, risulterà sempre più determinante l’apporto di un gruppo di imprese agromeccaniche ad alta specializzazione, in grado di offrire alle imprese agricole servizi essenziali sia per quanto riguarda le operazioni colturali che sul versante del monitoraggio e delle funzioni di controllo, fondamentali per il rispetto delle stringenti normative vigenti in materia di agricoltura biologica.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!