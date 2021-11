Giovane tifoso nerazzurro muore in incidente rientrando dalla partita - BergamoNews

Rientrava a casa dopo la partita dell’Atalanta contro la Lazio Diego Simonetti, giovane tifoso nerazzurro che ha perso la vita nel violento scontro frontale tra la sua Ford Fiesta e la Dacia Duster condotta da un 29enne di Milano, rimasto ferito in modo serio.

La dinamica della tragedia avvenuta lungo la Soncinese tra Fontanella e Soncino è al vaglio dei carabinieri di Camisano e Montodine e, stando ai primi accertamenti, l’impatto, all’altezza dello svincolo che porta alla frazione di Gallignano, potrebbe anche essere stato innescato dalla velocità, unita alle condizioni non ottimali di visibilità e aderenza all’asfalto a causa della pioggia.

Nello scontro la Fiesta è stata distrutta e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo, ormai privo di vita del 27enne di Casalmorano (Cremona)x

Sui social i ricordi degli amici: “Caro Diego, la vita ti ha portato via, la stessa vita che tu amavi così tanto come la passione che avevi per l’Atalanta! Quella trasferta a Salerno che ti fece così gioire al gol di Zapata e quegli occhi pieni di luce e di felicità! Io ti voglio ricordare così, rimarrai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri! Riposa in Pace”

Diego Simonetti, sarà ricordato domani sera, martedì, con uno striscione in Curva Nord.

