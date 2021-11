Dalla polenta taragna al bollito misto: le sagre di novembre in Bergamasca - BergamoNews

Provincia di Bergamo. Dalla polenta taragna al bollito misto: le sagre di novembre nella provincia di Bergamo propongono un mix di gusto e sapori. In diverse località ne vengono proposte per ogni preferenza, con la possibilità di apprezzare piatti della tradizione e svariate sfiziosità.

Lunedì 1° novembre e nel week-end da venerdì 5 a domenica 7 novembre a Cologno al Serio torna la sagra della polenta taragna. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, si svolgerà al parco della Rocca proponendo tanti gustosi piatti.

Spezzatino e funghi, Brasato, funghi trifolati, sono solo alcune delle diverse gioie per il palato che le cuoche cucineranno in abbinamento alla Polenta Taragna, preparata dai polentai con l’originale formaggio Branzi FTB. Non mancherà una selezione di Formaggi di bufala del Caseificio Quattro Portoni di Cologno al Serio e del buon Vino Valcalepio dell’ Azienda Agricola La Collina.

La cucina sarà aperta tutte le sere dalle 19 e il sabato e festivi anche a pranzo dalle 12. Per servire tutti al meglio, quest’anno la prenotazione è vivamente consigliata e si potrà scegliere tra due orari, la cena alle 19 o alle 21 mentre per il pranzo la scelta è alle 12 o alle 14. Sarà attivo il servizio d’asporto, a cena dalle 18 alle 19 e a pranzo dalle 11 alle 12.

Pranzo e Cena verranno serviti in Tensostruttura riscaldata. Sarà obbligatorio presentarsi all’ingresso muniti di GreenPass, come da disposizioni ministeriali.

Per informazioni: sagrapolentataragna@libero.it, tel. 035 898784 – cell. 329 4242737.

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre a Monasterolo Del Castello torna la sagra del bollito misto. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si svolgerà alla Casa della Gente ed è patrocinata dal Comune e da Confagricoltura.

Ecco il programma.

Venerdì 5 novembre

– alle 19 apertura cucina con bollito misto, trippa, pà e strinù con patatine;

– alle 21.45 musica con note contadine.

Sabato 6 novembre

– alle 19 apertura cucina;

– alle 21.45 musica con note contadine.

Domenica 7 novembre

– Dalle 10 fiera agricola e mostra del bestiame;

– benedizione dei mezzi agricoli alle 11.30;

– bancarelle di attrezzature agricole e prodotti tipici;

– sculture in legno con motosega dal vivo col maestro Mario Midali;

– ferratura cavalli;

– dimostrazione tosatura pecore;

– carrozza con pariglia Shire;

– gara di morfologia;

– “pecora più bella della sagra” alle 10.30;

– dalle 11.30 alle 17 cucina sempre aperta e intrattenimento musicale con note contadine.

E’ gradita la camicia a quadri.

Possibilità di parcheggio camper.

Obbligo di prenotazione e green pass.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3792891047.

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre a Martinengo torna la festa agricola. L’Appuntamento è al centro sportivo comunale Il Tiro, organizzato dall’associazione Terra e Tradizioni con il patrocinio del Comune.

Ecco il programma.

Venerdì 5 novembre

– alle 19 apertura della cucina;

– alle 21.30 direttamente da Colorado: Gianluca Impastato.

Sabato 6 novembre

– alle 15.30 apertura dell’area bimbi, fattoria didattica e pony;

– alle 16 inizio della prima edizione delle Agriolimpiadi;

– alle 18 baby dance;

– alle 19 apertura della cucina;

– alle 21.30 Miss Divina & Friends show;

– alle 24 spaghettata offerta dall’associazione Terra e Tradizioni.

Domenica 7 novembre

– alle 8.15 ritrovo dei trattori in via Tadino;

– alle 8.30 messa alla chiesa parrocchiale;

– alle 9.30 benedizione e sfilata dei trattori;

– alle 11 premiazione dei trattoristi e premiazione del concorso bambini #Agriclik;

– alle 12 apertura della cucina e intrattenimento con Ol Morot;

– alle 14.30 dimostrazioni agricole;

– alle 15.30 dimostrazione cinofila;

– alle 17 baby dance con mascotte;

– alle 17.30 corsa delle lumache;

– alle 19 apertura della cucina;

– alle 21 direttamente da Colorado: Didi Mazzilli ed Enzo Polidoro;

– a seguire estrazione dei biglietti della lotteria.

Durante la manifestazione: trattori d’epoca, giochi gonfiabili e vendita di prodotti agricoli.

Zona ristorazione in tendostruttura riscaldata.

Cucina della tradizione bergamasca e pizzeria con forno a legna.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3409432853 – 3336121888.

L’accesso sarà consentito con Green Pass

