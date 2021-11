Crazy for football, 3 days to kill o The Mask 2? La tv del 1° novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 1° novembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Crazy for football – Matti per il calcio”. Saverio è uno psichiatra fuori dagli schemi. Ai TSO, ai lunghi ricoveri e alle cure esclusivamente farmacologiche preferisce lo sport di – squadra. Organizza, così, il primo mondiale di calcio a cinque per pazienti affetti da disturbi psichiatrici, nonostante gli siano stati negati i finanziamenti da De Metris, che dirige il reparto. Al fianco di Saverio ci saranno la sua assistente Paola e l’appassionato allenatore Zaccardi. Nel giro di pochi giorni viene formata la squadra: ragazzi e adulti con disturbi di personalità, depressione, ansia e attacchi di panico. Il desiderio di giocare in Nazionale li aiuterà ad uscire dalla gabbia della malattia per correre verso un sogno nuovo.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il fidanzato di mia sorella”; su Italia1 alle 21.20 “3 days to kill”; su Rai4 alle 21.20 “Post Mortem”; su La5 alle 21.05 “La voce dell’amore”; su Iris alle 20.55 “Quei bravi ragazzi”; e su Italia2 alle 21.10 “The mask 2”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Nessun Dorma”. Gaetano Liguori e Roberto Cacciapaglia, grandi pianisti e compositori dallo stile molto diverso, dialogano con Massimo Bernardini. Un confronto nel segno della sperimentazione musicale, fra esibizioni live e filmati d’archivio, impreziosito anche dalla performance del giovane Trio Cavalazzi.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”..

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!