Bergamo, raid in un pub con tifosi del Manchester: ferita una cameriera di 24 anni - BergamoNews

Bergamo. L’obiettivo pare fosse un gruppo di tifosi del Manchester United arrivato in città per seguire la partita contro l’Atalanta, ma è stata colpita anche una giovane cameriera di 24 anni. Raid intorno a mezzanotte di domenica 31 ottobre al The Ritual Pub di via San Francesco d’Assisi, in pieno centro.

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Secondo le testimonianze di alcuni dei presenti nel locale raccolte dagli agenti della questura, un gruppo di sostenitori inglesi stava bevendo birra e cantando.

All’improvviso, pochi minuti prima di mezzanotte, all’esterno del locale si è radunato un gruppo di persone vestite di nero, con i volti coperti (possibile si tratti di tifosi atalantini) e con in mano cinture e bastoni, che ha iniziato a lanciare oggetti e acceso qualche fumogeno.

I gestori del pub hanno cercato subito di bloccare la porta d’ingresso ma un giovane è riuscito a lanciare scagliare qualcosa anche all’interno, tra cui una bottiglia di vetro che ha colpito alla testa una cameriera di 24 anni. La ragazza è stata trasportata in ambulanza alle cliniche Gavazzeni con una ferita sulla fronte. Ferito a una spalla anche un inglese.

Dopo alcuni minuti il gruppo si è dileguato nel buio della notte, poco prima dell’arrivo di tre volanti della polizia. Gli agenti si sono subito messi al lavoro per le identificazioni, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere in zona.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!