A Bergamo arriva il Manchester di CR7, Gasp: "Siamo pronti, serve personalità" - BergamoNews

“Palomino c’è ed è già un successo, Demiral è già rientrato, Djimsiti si allena ma per il braccio bisogna aspettare, Toloi torna dopo la sosta, Pessina è molto vicino al rientro, molto bene anche Gosens. Purtroppo gli infortuni sono capitati in un periodo con molte partite però la squadra ha reagito benissimo, sta trovando motivazione e compattezza”.

Gasperini fa il punto alla vigilia della sfida di ritorno col Manchester United, in conferenza stampa assieme a Zapata. Il tecnico naturalmente non svela la formazione e lascia il dubbio anche sulla difesa, se continuare o no con De Roon: “E’ un’alternativa, un’opportunità da valutare”.

Massimo rispetto per l’avversario: “Il Manchester United è squadra di assoluto valore, ha un potenziale notevole, simile a Manchester City e Liverpool che abbiamo incontrato nel loro periodo migliore. Ora lo United ha avuto un po’ di alti e bassi, però sta trovando equilibrio, ha tante stelle ed è capace di imprese eclatanti”.

Rispetto alla partita dell’Old Trafford? “Sarà comunque diversa, di quella prova ci deve rimanere la personalità con cui abbiamo giocato, noi dobbiamo essere pronti. E’ una sfida importantissima in caso di successo, sappiamo che ci servono sei punti per continuare e superare il turno, non è ancora decisiva”.

Su Ronaldo il tecnico nerazzurro ha solo elogi: “Giocatore straordinario, una macchina da gol incredibile. Dispiace che sia tornato in Inghilterra, i campioni li vedrei meglio nel nostro campionato”.

A proposito del quale, tuttavia, il mister sottolinea che “questa è una Serie A più equilibrata e difficile, però la Champions ha difficoltà superiori e per noi è un privilegio giocare questa competizione che ci deve essere utile anche per fare bene in campionato”.

Duvan Zapata sottolinea: “Per noi la Champions è uno stimolo in più, come affrontare un avversario di questo valore. Siamo tutti motivati per fare una grande prestazione. Sarà una partita tosta, loro stanno esprimendosi con fiducia visto anche l’ultima vittoria sul Tottenham, quindi sarà una gara ad alta intensità e noi dovremo essere all’altezza”.

Zapata ancora non ha segnato… “Ma il gol prima o poi arriva, importante è che la squadra riesca a conquistare i tre punti. Poi per quanto mi riguarda sto bene, ho giocato sempre dopo l’infortunio ma questo non mi preoccupa: anche se ci sono tante partite, riusciamo sempre a recuperare. Mi alleno con intensità, come se fossi in partita e purtroppo non sempre c’è tempo per allenarsi come vorremmo. Ronaldo? Un giocatore di valore altissimo, dovremo concedere pochissimo a lui e a tutta la squadra”.

E con un’ultima battuta Duvan tranquillizza i tifosi: “E’ vero, sono stato tentato nell’ultimo calciomercato, ma ho le idee chiare e sono contento di rimanere a Bergamo e il mio futuro lo vedo ancora qua”.

