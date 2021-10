Stop al ddl Zan, anche Bergamo scende in piazza: "Violenze fisiche e verbali, ma non molliamo" - BergamoNews

Bergamo. “Le nostre vite contano”. È lo slogan scelto dalla comunità Lgbtq+ bergamasca, pronta a scendere in piazza contro l’affossamento del ddl Zan, l’attesa legge contro l’omotransfobia non passata in Senato.

Dopo le proteste andate in scena in oltre 40 città italiane, un presidio è stato organizzato in città per domenica 31 ottobre: in piazza Matteotti, davanti alla sede del Comune, a partire dalle 15. Vi prenderanno parte le associazioni che compongono il Tavolo permanente contro l’omo-lesbo-bi-transfobia.

“Continuiamo la battaglia, non molliamo e portiamo avanti i nostri ideali di rispetto, uguaglianza e non-discriminazione. Facciamolo uniti sotto la stessa bandiera arcobaleno, perché sarà la storia a darci ragione” si legge sulla pagina Facebook del comitato Bergamo Pride, che invita la cittadinanza a portare in piazza cartelli e striscioni.

“Continue violenze fisiche e verbali a tutte e tutti noi non sono bastate per far capire ai senatori l’importanza di questa legge – è il commento di Arcigay Bergamo Cives -. Una legge che riguarda la nostra vita e la nostra sicurezza”.

PROMOTORI

Agedo Bergamo

ALFI LesbichexxBergamo

Arcigay Bergamo Cives

Bergamo Pride

Cambia Vento

Fuori dal coro

Immagine Orlando

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+

Tavolo contro l’omolesbobitransfobia

ADERENTI

Alzano Viva

Ambiente Partecipazione Futuro

Anpi Bergamo

Articolo Uno Bergamo

Associazione Le veglie

Bergamo Possibile – Comitato Stefano Rodotà

BlackLivesMatter Bergamo

Centro Studi Europeo sull’orientamento sessuale e identità di genere “Stefano Rodotà”

City Angels Bergamo

Conferenza Donne Democratiche Bergamo

Coordinamento provinciale bergamasco enti locali per la Pace e i Diritti Umani

Donne per Bergamo

Non Una di Meno aderisce

PD Bergamo

Politeia

Rete per la pace Bergamo

Politelia

PSI Bergamo

UAAR Bergamo

UCRI – Unione delle comunità Romanés in Italia

Unione degli studenti

