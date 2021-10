Scontro tra due auto e un motorino nella notte a San Pellegrino: grave 14enne - BergamoNews

San Pellegrino. Un incidente a San Pellegrino, intorno alle 23 di sabato sera, ha visto protagonisti due vetture e un motorino vicino all’incrocio con il ponte verso Antea, lungo la strada statale 470.

Quattro persone sono rimaste ferite: un quattordicenne che versa in gravi condizioni, due giovani di 24 e 26 anni e un uomo di 47. L’elisoccorso non ha potuto raggiungere il luogo del sinistro per via del maltempo.

Stando alle primissime ricostruzioni, un’Audi, scendeva in direzione San Pellegrino Terme, quando è stata tamponata da una Golf, con tre giovani a bordo.

Nell’impatto l’Audi si è ribaltata, mentre la Golf ha invaso l’altra carreggiata, lungo la quale saliva un quattordicenne di San Gallo in motorino, che non è riuscito a evitare l’auto e si è schiantato contro quest’ultima.

Per soccorrere i feriti si sono portati sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Bergamo. Per ricostruire l’esatta dinamica i carabinieri di Zogno.

© Riproduzione riservata

