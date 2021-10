Ranzanico, investita in via Nazionale: grave una 64enne - BergamoNews

Ranzanico. Una donna di 64 anni è stata investita domenica 31 ottobre pochi minuti dopo mezzogiorno in via Nazionale a Ranzanico. Ancora non sono noti i dettagli dell’incidente stradale. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’elissocorso, oltre ad una pattuglia dei carabinieri di Clusone.

La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata portata in elisoccorso in ospedale. Le sue condizioni sono molto serie considerando che è in codice rosso secondo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

© Riproduzione riservata

