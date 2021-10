Inaugurata la Cad Academy Aquabike: la prima scuola di motonautica in Lombardia - BergamoNews

Treviglio. Regione Lombardia avrà la sua prima scuola di motonautica: è stata infatti inaugurata sabato 30 ottobre la Cad Academy Aquabike della Jet-Fly Aquabike a.s.d., in provincia di Bergamo.

Un progetto fortemente voluto dal pilota bergamasco pluricampione nazionale e internazionale di moto d’acqua, Michele Cadei che si è recentemente confermato campione italiano nella categoria

Endurance F1. La neonata scuola di motonautica ha sede a Treviglio, nel Laghetto Treviza e si candida per diventare un centro federale di motonautica.

Al taglio del nastro erano presenti numerose personalità del mondo della politica, dello sport e dell’associazionismo a livello locale come Lara Magoni, Assessore regionale a Turismo, marketing

territoriale e moda che fin da subito ha creduto nel progetto, Valentina Tugnoli, Assessore comunale di Treviglio, Vincenzo Iacoianni, Presidente della Federazione italiana motonautica, Marco Riva, presidente di Coni Lombardia ed Elisabetta Paganessi Presidente di Unicef Bergamo.

“Bergamo e la Lombardia da oggi hanno una propria scuola di motonautica. La Cad Academy Aquabike è un sogno che avevo nel cassetto da anni e che finalmente si concretizza. Abbiamo cercato a lungo un luogo con le giuste caratteristiche per ospitare una scuola di motonautica. Ringrazio l’Assessore regionale Lara Magoni che fin da subito ha creduto nel progetto e ci ha aiutato facendo da tramite con la Provincia per trovare il sito adatto. In tutta Italia sono solo sei le scuole di Motonautica, e la nostra è la prima in Lombardia. Un progetto pilota sostenuto dalla Federazione italiana motonautica, dalla Regione e dal Comune di Treviglio che ci auguriamo possa ben presto diventare un Centro Federale. Ora partiamo con le lezioni ai bambini, il vero scopo di questo nostro grande progetto” racconta il pilota campione bergamasco Michele Cadei, che è anche istruttore federale regionale.

Grande soddisfazione espressa anche dall’Assessore regionale Lara Magoni, presente non solo in veste di autorità ma anche – e soprattutto – di supporter visto il suo impegno nel rendere realtà il progetto dell’Accademia. “Sono orgogliosa che un simile progetto, unico nel suo genere in Lombardia, nasca proprio in provincia di Bergamo. La difficoltà più grande è stata trovare il luogo adatto: ci siamo riusciti e da sportiva sono felice di aver contribuito in prima persona a trasformare in realtà questo sogno. In questo luogo nasce una scuola per bambini, anche disabili, a cui insegnare una disciplina nuova ma molto seguita nel mondo” racconta l’Assessore Magoni. A fare gli onori di casa l’Assessore comunale di Treviglio, Valentina Tugnoli che nel suo discorso ha sottolineato l’importanza dello sport come mezzo d’inclusione e socialità.

Il Presidente della Federazione italiana motonautica, Vincenzo Iacoianni ha sottolineato come il laghetto Treviza con la sua scuola di Motonautica abbia tutte le condizioni per diventare un Centro federale di motonautica, dotato dei mezzi necessari. “Un luogo che ha una centralità a livello regionale (si trova a due passi dal casello della Brebemi), al quale potrebbero fare riferimento tante realtà affiliate alla nostra federazione, con la speranza di aumentare i tesserati” ha concluso.

Presente all’inaugurazione anche una delegazione – guidata dalla Presidente provinciale Elisabetta Paganessi – di Unicef Bergamo di cui Michele Cadei è volontario onorario Unicef per meriti

sportivi. La cerimonia è stata inaugurata con la benedizione del parroco monsignor Norberto Donghi a cui sono seguite lezioni teoriche e pratiche a dieci bambini che – al termine della giornata – hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Ad allietare il pubblico uno show di Michele Cadei, in sella alla sua Yamaha FX 1800 Turbo da oltre 350cv in livrea total black con inserti blu e di Hubi Lageder, istruttore Coni di Hydrofly con le sue evoluzioni.

MICHELE CADEI

Pilota motonautico italiano, vincitore di sette titoli italiani, di un titolo internazionale, per tre volte vice campione mondiale e per tre volte vice campione d’Europa. È stato premiato con 6 medaglie di bronzo al valore atletico del CONI. Dal 2021 è volontario onorario Unicef per meriti sportivi. Istruttore regionale della Federazione Italiana Motonautica, è anche fondatore e allenatore del Jet-Fly Aquabike, un team di piloti professionisti e semiprofessionisti che praticano Hydrofly e moto d’acqua.

