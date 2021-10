Il cuore immenso di Avis Bergamo che batte da 85 anni - BergamoNews

Bergamo. “Se non vivi per servire non servi per vivere”, “il dono è un piccolo gesto, una parte di me che do agli altri per aiutarli”, “donare è un gesto naturale da fare”: questa è l’essenza della donazione di sangue e plasma, il significato profondo che sta dietro a un gesto semplice e fondamentale al tempo stesso. Un valore sempre attuale, condiviso e raccontato dai donatori in occasione dell’85° anniversario della fondazione di Avis Comunale Bergamo.

Significato che rispecchia perfettamente la generosità dei donatori bergamaschi e il fattivo operato dell’Associazione cittadina che, sotto il messaggio “Bergamo dona sangue da 85 anni… continuiamo a donare insieme”, ha voluto racchiudere le iniziative di sabato 30 e domenica 31 ottobre – che hanno visto una grande partecipazione di pubblico, in presenza e da remoto sul canale YouTube di Avis – per festeggiare i suoi 85 anni di attività: dopo un primo momento di raccoglimento, si è tenuta la Santa Messa, l’intervento delle autorità, la consegna delle benemerenze associative e la presentazione dell’edizione anastatica del libro “La trasfusione e i volontari del sangue”.

Due giornate con un fitto programma: le celebrazioni dell’anniversario sono iniziate sabato 30 ottobre, con la benedizione, l’omaggio floreale in ricordo dei donatori deceduti – durante la pandemia e non – e la recita della Preghiera del Donatore, presso il cimitero di Bergamo.

La ricorrenza vera e propria ha preso il via domenica 31 ottobre, con la Messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie e, a seguire, presso la “Sala Oggioni” del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII si è tenuto il saluto istituzionale del Presidente Onorario Mario Rivola e delle autorità presenti: Oscar Bianchi – Presidente AVIS Regionale Lombardia, Artemio Trapattoni – Presidente AVIS Provinciale Bergamo (intervenuto con un videomessaggio), Brunella Conca – Vice Presidente Vicario CSV Bergamo, Maurizio Bonomi – Presidente CRI Bg, Maurizio Meloni – Consigliere Esecutivo Della FCB Onlus, Fabio Pezzoli – Direttore Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII, Marcella Messina – Assessore Comune di Bergamo, Romina Russo – Consigliere Provincia Di Bergamo, Gianpietro Zanoli – Vice Presidente Vicario AIDO Prov. di Bergamo, Carmen Pugliesi – ADMO, Mario Morotti – Duca Piazza Pontida, Tiziano Dotti e Guido Marino – D.I.G.O.S. di Bergamo, Alessandro Nervi – Comandante Provinciale Carabinieri di Bergamo, Domenico Marino – Viceprefetto aggiunto della Provincia di Bergamo. Intervenuta anche la Presidente di ENS Bergamo Veronica Quadri, che ha annunciato la nascita della nuova collaborazione tra l’Avis Comunale e la sezione provinciale bergamasca dell’Ente Nazionale Sordi.

A seguire, Piero Marcellini, pluripremiato donatore, insegnante ed ex direttore della Scuola di Teatro alle Grazie, ha presentato l’edizione anastatica del libro “La trasfusione e i volontari del sangue” (a cura del dottor Vittorio Formentano), volume che ripercorre il primo decennio (1928-1938) della storia dell’Associazione di volontariato più numerosa d’Italia. Infine, dopo il discorso del Presidente Paolo Comana e le video-testimonianze dei donatori, si è svolta la consegna delle benemerenze associative in oro per il 2020 e 2021 a 60 donatori.

“Il messaggio, – afferma il presidente di Avis Comunale Bergamo, Paolo Comana – che abbiamo scelto di lanciare in occasione di questo importante traguardo raggiunto dalla nostra Associazione, riassume il passato e prospetta il futuro di Avis Comunale Bergamo. Rivolgo a tutti l’invito ad aderire all’Avis e a dedicarsi all’Associazione, per confermare e rafforzare ulteriormente l’andamento positivo delle donazioni registrato ad oggi in rapporto al 2020 – annus horribilis – ma, e soprattutto, al 2019. Questo andamento certifica la generosità dei bergamaschi, che ha saputo resistere e superare anche la pandemia”.

Laura Consoli, Paolo Comana e Roberto Guerini

DATI SU BENEMERENZE E DONAZIONI

In totale, per gli anni 2020 e 2021, l’Avis Comunale di Bergamo ha attribuito ai suoi iscritti 750 benemerenze, di cui: 303 in rame (3 anni e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni), 225 in argento (5 anni e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni), 97 in argento dorato (10 anni e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni), 77 in oro (20 anni e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni), 31 rubino (30 anni e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni), 15 smeraldo (40 anni e almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni) e 2 diamante (cessazione donazioni per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e almeno 120 donazioni).

Numeri importanti, che confermano l’andamento positivo delle donazioni nella sezione avisina del Comune orobico e dei gruppi rionali: i dati aggiornati a settembre 2021 mostrano un aumento di 628 donazioni rispetto a settembre dello scorso anno (dato che, in riferimento all’anno 2019-2020, aveva visto un aumento di 229 donazioni). Infatti, a settembre 2019 le donazioni totali (da gennaio 2019) ammontavano a 4441, nel periodo di gennaio-settembre 2020 si contavano 4042 donazioni mentre ad oggi, i dati di settembre 2021 registrano 4670 donazioni da inizio anno.

