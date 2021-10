Emozioni in Val Taleggio, a Vedeseta inaugurato lo Spazio per l'accoglienza turistica - BergamoNews

Vedeseta. Grande partecipazione a “#Emozioni in valle: un territorio, una razza, i suoi prodotti”, l’evento che celebra la tradizione e le eccellenze enogastronomiche della Val Taleggio, a partire dallo Strachitunt Dop, ma anche le mele, gli altri formaggi come il Taleggio Dop a latte crudo di montagna, lo Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche, Presidio Slow Food. Musica, degustazioni, iniziative per bambini e visitatori da tutto il circondario per l’evento promosso dal Comune di Vedeseta e dalla Comunità Montana Valle Brembana in collaborazione con l’Associazione VedesetAttiva, Commissione Agricoltura Val Taleggio e Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Valtaleggio.

Inaugurato lo Spazio per l’accoglienza e la promozione del turismo legati alla filiera del formaggio “Strachitunt dop”. Realizzato all’interno della Cooperativa Agricola Sant’Antonio, è finanziato con il contributo di Regione Lombardia Bando “Lombardia To Stay” e rientra nel progetto “Bergamo città della gastronomia”. Il nuovo spazio, su progetto degli architetti Marco Lameri e Claudio Rossi, comprende un punto ristoro, una foresteria con sei posti letto, un’area espositiva e di vendita, un ambiente attrezzato per i bambini e colonnine elettriche per la ricarica delle ebike. Sarà il punto di partenza di percorsi escursionistici pedonali e cicloturistici.

“Avevano annunciato questo progetto all’ultima edizione della fiera, ora dopo due anni siamo qui a inaugurare la struttura – commenta il sindaco di Vedeseta, Luca Locatelli –. È il primo tassello di un puzzle più grande, il prossimo sarà l’ampliamento della stalla sociale della Cooperativa. Il nostro obiettivo è valorizzare il nostro territorio, accogliendo i visitatori per accompagnarli in un percorso di scoperta lungo tutto il percorso del latte, dalla stalla fino alla vendita”.

“L’agricoltura è da salvaguardare – aggiunge l’assessore di Taleggio, Giampietro Arnoldi, presente insieme al sindaco Gianluca Arnoldi – è un grande orgoglio avere organizzato questo grande evento”.

Per il presidente della Cooperativa Sant’Antonio, Flaminio Locatelli, “è un sogno che si avvera. Erano anni che desideravamo questa struttura, ci abbiamo sempre creduto e ora finalmente è pronta. È il risultato di un lavoro di una squadra composta dal Comune di Vedeseta e da tante persone che si sono spese per questo progetto, oltre a Regione Lombardia che lo ha finanziato”.

Emozioni in valle: un territorio, una razza, i suoi prodotti

“La grande partecipazione a questo evento – commenta Claudio Arrigoni, Direttore della Cooperativa Agricola Sant’Antonio e Presidente dell’Associazione VedesetAttiva – conferma ancora una volta la grande attenzione per il nostro territorio e la nostra tradizione. Durante il lockdown non ci siamo mai fermati e c’è stata una gara di solidarietà per sostenere i produttori, a fronte del rischio di dover buttare il latte. È stato un gesto che ci ha dato tanta speranza. Speranza che ora è sostenuta dai numeri: sempre più entrano negli allevamenti, portando nuove energie e spirito d’iniziativa. Grazie a loro e a questa nuova struttura guardiamo al futuro con grande entusiasmo”.

Tante le autorità presenti al taglio del nastro, dalla senatrice Alessandra Gallone al deputato Cristian Invernizzi, dal presidente della comunità montana Val Brembana Jonathan Lobati, al consigliere regionale Giovanni Malanchini, fino all’’assessore di Val Brembilla e presidente del Gal Valle Brembana, Patrizio Musitelli, e Alberto Mazzoleni dell’Uncem Val Brembana.

Tra le novità di questa terza edizione la fiera delle Regine e Reginette di razza Bruna della Valle Brembana e delle valli bergamasche. Una sfilata by night che ha visto trionfare Dossena: primo posto per Loca Vezia Jongueur e reginetta Vera, entrambe di Annamaria Tessandri. Miglior mammella per Loca Miss Nescardo dell’azienda agricola Guglielmo Locatelli di Vedeseta. Infine, premio VedesetAttiva a Giacomo Paganoni, giovane allevatore della Valle Brembana.

Dopo l’inaugurazione dei nuovi spazi della Cooperativa Agricola Sant’Antonio e la Finalissima delle vacche di razza Bruna della Valle Brembana e delle valli bergamasche, il fine settimana è proseguito all’insegna della musica con DJ Danilo. Domenica spazio bambini con la Ludoteca itinerante, a cura dell’Associazione il Tarlo, show cooking a cura dell’Istituto San Pellegrino Terme, degustazioni alla baita Magrera insieme a Valentina Bergamin, miglior assaggiatrice ONAF del 2019, visite guidate all’interno del caseificio. Infine, nel pomeriggio, concerto a cura della Banda di Vedeseta, mostra dei disegni degli studenti delle scuole della Val Taleggio e Musica da stalla con il violinista Daniele Richiedei all’Azienda Agricola Locatelli, località Reggetto.

