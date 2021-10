Domenica nuvolosa, con deboli piogge - BergamoNews

Fine settimana e fine mese insieme: Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo ci spiega come sarà il tempo a Bergamo nel passaggio tra ottobre e novembre.

ANALISI GENERALE

Una profonda depressione che da qualche giorno staziona sul Regno Unito, piloterà domenica correnti umide debolmente instabili sulle regioni settentrionali con cieli perlopiù chiusi, ma con scarsi fenomeni. Un sistema perturbato più organizzato, collegato alla struttura depressionaria, valicherà le Alpi nella giornata di lunedì portando un marcato peggioramento al nord e di fatto sulla Lombardia, con piogge estese e neve sulle Alpi. A seguire, martedì, il rapido allontanamento verso levante della perturbazione lascerà il posto a condizioni temporaneamente più stabili. Mercoledì e giovedì un nuovo sistema perturbato nord atlantico porterà sulla nostra regione ancora instabilità e un calo delle temperature.

Domenica 31 ottobre 2021

Tempo Previsto: Al mattino, inizialmente molto nuvoloso sui settori occidentali con residue piogge deboli intermittenti sul Pavese, Lodigiano, Varesotto e Comasco. Fenomeni invece molto deboli a carattere di pioviggine possibili localmente su Milanese, Brianza e alto bergamasco occidentale. A seguire da molto nuvoloso a nuvoloso e precipitazioni assenti. Sui restanti settori al mattino nuvoloso anche se non si escludono timidi e temporanei soleggiamenti nel corso della tarda mattina, specie sulla bassa pianura orientale. Dal tardo pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali con deboli precipitazioni in serata. Nottetempo formazione di foschia o banchi di nebbia sulla bassa pianura

Temperature: Massime in lieve calo, minime in lieve aumento. Massime comprese tra 11/14°C con punte attorno a 16°C sul Mantovano. Minime comprese tra 9/12°C

Lunedì 1 novembre 2021

Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni inizialmente deboli sparse sui settori occidentali, in graduale intensificazione, fino a moderate diffuse in estensione al resto regione dalla metà della mattinata. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni ad iniziare dai settori ovest, con cessazione delle precipitazioni ovunque in serata.

Neve oltre i 1950 metri sulle alpi occidentali, oltre i 2200 metri sulle Prealpi con quota neve in lieve calo nel pomeriggio. Foschia densa in pianura

Temperature: Minima stazionaria, massima in lieve calo. Minime comprese tra 10/12°C. Massime comprese tra 11/13°C

Martedì 2 novembre 2021

Tempo Previsto: Da nuvoloso a parzialmente nuvoloso con ampi soleggiamenti dalla tarda mattina. Seguirà nel pomeriggio un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori ovest, con precipitazioni deboli in estensione alle restanti zone entro la sera, fatto salvo per la bassa pianura centro orientale. Neve oltre i 1600 metri. Nottetempo foschie dense o nebbia in banchi nei fondo valle, e in pianura

Temperature: Minime in forte calo comprese tra 3/5°C (possibili brinate in ambiti extraurbani di alta pianura). Massime in lieve ripresa tra 14/18°C.

