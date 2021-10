Covid, 4 decessi 474 nuovi casi in Lombardia: 31 contagi a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Regione Lombardia e Ministero della Salute pubblicano il bollettino odierno dei dati sulla pandemia Covid nelle ultime 24 ore.

Sono 474 i nuovi casi di persone positive al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 86.580 tamponi effettuati, con il tasso di positività stabile allo 0,5%. Scende di 8 unità il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari, per un totale di 294 persone, mentre c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva per un totale di 45 persone ricoverate. Sono 4 i decessi per Covid registrati che portano a 34.159 il numero totale di morti dall’inizio della pandemia.

I DATI

Milano 134 casi,

Milano città 64,

Varese 75,

Monza e Brianza 60,

Brescia 57,

Bergamo 31,

Pavia 26,

Mantova 22,

Como 18,

Lecco 9,

Lodi 5,

Sondrio 2.

